"Поезд Победы" прибудет в Нижний Новгород 27 марта Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Поезд Победы" прибудет в Нижний Новгород 27 марта. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, передвижная выставка будет работать в Нижнем Новгороде с 27 по 29 марта. Экспозиция повествует о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Поезд будет расположен на 5 платформе Московского вокзала. Посещение выставки бесплатное. Для посещения экспозиции, необходима регистрация на сайте проекта. Она начнется 25 марта.

Время одной экскурсии составляет 40 минут. Во время посещения экспозиции посетителям расскажут о различных эпизодах войны: мирное время и последние часы перед войной, поезд на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокада, штабной вагон и бронепоезд, победа и возвращение домой.

Все эпизоды связаны единым художественным аудиорассказом от лица женщины-железнодорожника. Прототипом главной героини стала машинист паровозной колонны Елена Чухнюк, водившая в годы войны поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта.

"Поезд Победы" будет открыт для посещения 27, 28 и 29 марта. Сбор посетителей выставки осуществляется в центральном здании железнодорожного вокзала. Посещение экспозиции возможно только при условии предварительной регистрации.