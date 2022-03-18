Марат Хуснуллин предложил тиражировать нижегородский опыт противодействия ДТП с пьяными водителями на другие регионы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин предложил тиражировать нижегородский опыт противодействия ДТП с пьяными водителями на другие регионы. Об этом он заявил, заслушав доклад региона о первых итогах реализации пилотного проекта.

По его словам, пилотный проект Нижегородской области признан успешным и рекомендован к тиражированию в других регионах России.

"Как минимум две наработки Нижегородской области – это информационная кампания по предотвращению ДТП с участием нетрезвых водителей и возможность сообщить о пьяном за рулем на телефон 112 – нужно масштабировать. Реальный результат системной работы – это сохраненные жизни людей", - сказал Марат Хуснуллин.

Отмечается, что реализация пилотного проекта по предотвращению ДТП по вине нетрезвых водителей находится на личном контроле губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как отметил глава региона, в 2021 году на телефон 112 от нижегородцев поступило более двух тысяч звонков о неадекватном поведении водителей.

"Потенциально за прошлый год неравнодушные к проблеме нижегородцы помогли избежать 510 ДТП, которые могли произойти из-за пьяных водителей", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что о пьяном водителе нижегородцы могут сообщить по телефону 112. Информация о неадекватных водителях вместе с номером автомобиля и местом, где он замечен, передается ГИБДД. После этого машину проверяет ближайший экипаж ДПС.

Всего же с учетом регулярных рейдов в Нижегородской области в прошлом году задержали более 11,5 тысяч нетрезвых водителей, 1 479 из которых управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно и в связи с этим стали фигурантами уголовных дел.

По итогам года количество ДТП с нетрезвыми водителями сократилось с 589 до 480 (на 18,5%), число погибших в них людей уменьшилось со 129 до 105 (на 18,6%). При этом в январе 2022 года, с учетом самых длительных праздничных выходных дней в году, число погибших в ДТП по вине водителей в состоянии опьянения снижено на с 5 до 1.