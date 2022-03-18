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Общество

Вскрытие Оки в Нижнем Новгороде ожидается в начале апреля

24 марта 2022 12:15  [45] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Вскрытие Оки в Нижнем Новгороде ожидается в начале апреля. Об этом сообщили на пресс-конференции 24 марта в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Отмечается, что в зону подтопления в Нижнем Новгороде попадают территории в Автозаводском, Ленинском, Канавинском и Сормовском районах.

Само вскрытие Оки в городе прогнозируется на начало апреля - со 2 по 11 числа месяца.

В региональном ГУ МЧС прогнозируют, что в результате паводка будут временно отрезаны от внешнего мира около 14 населённых пунктов Нижегородской области. Речь идёт о Кстовском, Навашинском, Уренском, Сергачском, Семеновском, Дивеевском районах, а также территории г.о.г Бор.

В заключение в ведомстве отметили, что в целом паводок весной 2022 года на территории Нижегородской области ожидается в пределах среднемноголетних значений.

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Теги:
МЧС Паводок
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