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Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) получил в дар уникальную коллекцию книг и документов о Нижегородской губернии. Об этом сообщили в правительстве региона.
Согласно информации, 24 марта состоялась торжественная передача из коллекции Вячеслава Хуртина в фонды музея собрания гравюр, литографий, карт, книг и документов, касающихся Нижегородской губернии. Всего в фонды НГИАМЗ на безвозмездной основе было передано более 150 предметов.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил коллекционера, отметив колоссальную важность проделанной работы.
По его словам, здесь представлены по-настоящему уникальные предметы, в том числе изображения Нижнего Новгорода, сделанные ещё задолго до изобретения фотографии.
"Не сомневаюсь, что сегодняшнее событие останется не только в нашей памяти, но и в истории региона", - добавил Глеб Никитин.
В свою очередь Вячеслав Хуртин отметил, что собирал эту коллекцию по крупицам 20 лет.
"Каждый предмет связан именно с Нижегородской губернией и Нижним Новгородом. Но найти и купить – это только первый шаг. А дальше идет определение подлинности, общение с экспертами, реставрация, ведь часть изображений, карт и книг были далеко не в лучшем состоянии. И для меня важно, что сейчас я могу передать это собрание, ставшее одним из самых значимых дел в моей жизни", - резюмировал он.
СПРАВКА:
Вячеслав Хуртин - нижегородский коллекционер, меценат, основатель Технического музея. Его работа по поиску уникальных экспонатов велась ежедневно. Собрание включает в себя предметы из частных коллекций из США, Англии, Франции, Германии. Значительная часть экспонатов была найдена и куплена в России.
Среди переданных в фонд НГИАМЗ предметов:
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