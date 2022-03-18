НГИАМЗ получил в дар уникальную коллекцию книг и документов о Нижегородской губернии Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) получил в дар уникальную коллекцию книг и документов о Нижегородской губернии. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, 24 марта состоялась торжественная передача из коллекции Вячеслава Хуртина в фонды музея собрания гравюр, литографий, карт, книг и документов, касающихся Нижегородской губернии. Всего в фонды НГИАМЗ на безвозмездной основе было передано более 150 предметов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил коллекционера, отметив колоссальную важность проделанной работы.

По его словам, здесь представлены по-настоящему уникальные предметы, в том числе изображения Нижнего Новгорода, сделанные ещё задолго до изобретения фотографии.

"Не сомневаюсь, что сегодняшнее событие останется не только в нашей памяти, но и в истории региона", - добавил Глеб Никитин.

В свою очередь Вячеслав Хуртин отметил, что собирал эту коллекцию по крупицам 20 лет.

"Каждый предмет связан именно с Нижегородской губернией и Нижним Новгородом. Но найти и купить – это только первый шаг. А дальше идет определение подлинности, общение с экспертами, реставрация, ведь часть изображений, карт и книг были далеко не в лучшем состоянии. И для меня важно, что сейчас я могу передать это собрание, ставшее одним из самых значимых дел в моей жизни", - резюмировал он.

СПРАВКА:

Вячеслав Хуртин - нижегородский коллекционер, меценат, основатель Технического музея. Его работа по поиску уникальных экспонатов велась ежедневно. Собрание включает в себя предметы из частных коллекций из США, Англии, Франции, Германии. Значительная часть экспонатов была найдена и куплена в России.

Среди переданных в фонд НГИАМЗ предметов:

первое изображение Нижнего Новгорода – гравюра Адама Олеария 1656 года,

полихромные литографии с изображением Нижнего Новгорода дофотографического периода, в том числе уникальный рисунок Анри Дюрана 1839 года с изображением Михаило-Архангельского собора Нижегородского кремля,

знаковые карты разных авторов, показывающие территориальные изменения Нижегородской губернии в период с 1708 до 1993 года,

указ императора Павла I об учреждении Нижегородской губернии 1796 года,

указ императора Александра I об учреждении Нижегородской ярмарки 1818 года,

книги первой половины XIX века, в том числе первое издание о Нижнем Новгороде Ивана Гурьянова с описанием Нижегородской ярмарки 1821 года.

автор фото - Александр Воложанин