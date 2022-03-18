Правительство направит 100 млн рублей на поддержку нижегородских предприятий НХП Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство направит 100 млн рублей на поддержку нижегородских предприятий НХП. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями 24 марта на "Нижегородской ярмарке".

По его словам, правительство России поддержало обнуление ставки НДС на пять лет для субъектов туристской индустрии.

"Это решение, наряду с мерами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", позволит сделать отрасль более конкурентоспособной и привлечь новых инвесторов", - отметил Глеб Никитин.

Денежные средства пойдут на мероприятия по стимулированию изготовления и сбыта продукции.

Кроме этого, в рамках регионального плана предусматривается установление на 2022 год пониженной ставки налога на имущество (1,0 вместо 2,2) для классифицированных гостиниц.

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и направлен на то, чтобы сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг" и "Совершенствование управления в сфере туризма.