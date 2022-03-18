Теплоэнерго
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Экономика
24 марта 2022 15:16  [41] Нижегородский фонд развития промышленности будет докапитализирован на 700 млн рублей
24 марта 2022 15:12  [45] Правительство направит 100 млн рублей на поддержку нижегородских предприятий НХП
24 марта 2022 15:02  [60] Правительство Нижегородской области разработало антикризисный пакет мер по поддержке строительной отрасли
24 марта 2022 14:53  [59] Более 120 инициатив инициатив по мерам федеральной поддержки экономики направила Нижегородская область
24 марта 2022 10:07  [308] Все виды льготной ипотеки сохранятся в Нижегородской области
23 марта 2022 15:05  [588] Около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области
23 марта 2022 15:03  [317] Юрий Шалабаев: Инфраструктурные расходы, связанные с развитием Нижнего Новгорода, будут увеличены
23 марта 2022 14:36  [297] Банк "Открытие": как защитить свои сбережения в новой реальности
23 марта 2022 12:51  [334] Индекс физического объема промпроизводства в Нижегородской области за январь 2022 года составил 132,4%
23 марта 2022 12:12  [318] Финансовый резерв в размере 713 млн рублей создан в Нижнем Новгороде
Экономика

Правительство направит 100 млн рублей на поддержку нижегородских предприятий НХП

24 марта 2022 15:12  [45] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство направит 100 млн рублей на поддержку нижегородских предприятий НХП. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями 24 марта на "Нижегородской ярмарке".

По его словам, правительство России поддержало обнуление ставки НДС на пять лет для субъектов туристской индустрии.

"Это решение, наряду с мерами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", позволит сделать отрасль более конкурентоспособной и привлечь новых инвесторов", - отметил Глеб Никитин.

Денежные средства пойдут на мероприятия по стимулированию изготовления и сбыта продукции.

Кроме этого, в рамках регионального плана предусматривается установление на 2022 год пониженной ставки налога на имущество (1,0 вместо 2,2) для классифицированных гостиниц.

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и направлен на то, чтобы сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг" и "Совершенствование управления в сфере туризма.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин НХП Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph