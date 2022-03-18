Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин обсудили подготовку к конференции "ЦИПР-2022" Политика

Фото: аппарат заместителя председателя правительства РФ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Как сообщает аппарат зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко, они обсудили подготовку к проведению VII ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России» ("ЦИПР-2022"), которая запланирована в Нижнем Новгороде 1-3 июня 2022 года.

Дмитрий Чернышенко отметил важность проведения конференции для диалога с ИТ-индустрией, в том числе с целью обсуждения и оценки результативности принимаемых правительством в условиях санкций мер.

"Правительство принимает беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли. Конференция "ЦИПР-2022" - это площадка, где будут обсуждаться в диалоге с властью, бизнесом и экспертами актуальные вопросы поддержки индустрии и вырабатываться совместные решения ее дальнейшего развития. Рассчитываем, что в этом году острота текущей повестки привлечет большее количество экспертов и руководителей ИТ-компаний. Мы сможем оценить первые результаты разработанных правительством мер и совместно с профессиональным сообществом сформировать предложения по корректировке дальнейших действий", - отметил Дмитрий Чернышенко.

По предложению губернатора региона, оргкомитет "ЦИПР-2022" возглавит курирующий цифровую экономику вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В текущих условиях проведение "ЦИПР" станет отличной возможностью встретиться с ключевыми представителями IT-сообщества на одной площадке, обсудить ситуацию в отрасли. Для более предметного наполнения программы считаем правильным создать оргкомитет по подготовке к конференции", - сказал Глеб Никитин.

На встрече Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин обсудили также развитие высокотехнологичных отраслей промышленности. Глава Нижегородской области рассказал о работе предприятия "Рикор Электроникс" в Арзамасе, отметив возможность расширения использования его продукции в проектах цифровой трансформации. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что данный вопрос будет проработан профильными ведомствами Правительства России.

Еще одной темой встречи стала реализация проекта строительства ледового дворца в Нижнем Новгороде. Дмитрий Чернышенко отметил, что по поручению Михаила Мишустина он находится на особом контроле государства.