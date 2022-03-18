Эдуард Буданцев: правительству и ЦБ нужно разработать и принять комплекс преференций для развития компаний в сфере блокчейна

Председатель коллегии адвокатов "Диктатура Закона" Эдуард Буданцев рассказал о своем видении уверенного финансового будущего Российской Федерации. Он уверен, что страна должна взять курс на активное использование блокчейн-технологий и интеграцию в криптоэкономику.

22 марта 2022 года закрылся сервис, занимающийся переводами физических лиц со счетов Сбербанка на кошельки Alipay, одной из крупнейших в мире платежных систем. Это вызвало определённые проблемы для множества людей, в частности для китайцев, которые работают в России, ну и для россиян, соответственно, тоже.

Ранее через мобильное приложение Сбербанка огромное количество людей отправляло деньги на кошельки Alipay. По информации экспертов, объем таких переводов достигал $1 млрд в год. Конечно же, до введения санкций.

Как говорят в самом Сбербанке, ситуация такая вышла из-за того, что работали они в партнерстве с Western Union, а его работу на территории РФ остановили.

После того как ограничительные меры были введены, со Сбербанком постепенно начинают отказываться работать всё больше иностранных банков через открытие корсчетов.

Это произошло даже несмотря на то, что санкции были не слишком жесткими – банк включили в список CAPTA. С 26 марта банкам США предписано заблокировать корреспондентские счета Сбербанка. Без особого разрешения OFAC, финансовые институты США не имеют права открывать или обслуживать корреспондентские счета не только Сбербанка, но и его "дочек". В результате не только американские банки, но и другие начали опасаться работать со Сбербанком.

Эдуард Буданцев просит посмотреть на закрытие этого сервиса более глобально. Он обращает внимание на тот факт, что Китай будет действовать, прежде всего, в соответствии со своими интересами, а никак не российскими. Именно поэтому и получилась вся эта ситуация с Alipay – уверен он.

Председатель коллегии адвокатов "Диктатура Закона", в связи с этим, призывает российских властей уходить от системы тотального регулирования экономики. По его мнению, нужно искать принципиально новые подходы и решения.

Для обретения лидерства, а также для финансового и технологического прорыва, России нужно взять курс на активное применение блокчейн-технологий и интеграцию в криптоэкономику, считает Буданцев.

Самый динамично развивающийся сектор в мире сейчас – Криптоэкономика, рассказал эксперт. Он пояснил, что по своей капитализации этот сектор приблизился к 2 трлн долларов — это огромная цифра, которую можно сопоставить с ВВП самых развитых стран.

"Правительству и Центробанку нужно разработать и принять комплекс преференций для развития компаний, действующих в сфере блокчейн-технологий" — призвал властей Буданцев.

Эксперт донес до общественности, что таким образом можно будет добиться сразу нескольких результатов. Изначально это даст рабочие места для российских IT-специалистов, многие из которых потеряли работу из-за ухода западных компаний с российского рынка. Помимо этого, Россия сможет добиться финансового и технологического прорыва, чем обеспечит себе ещё большее лидерство в мире.