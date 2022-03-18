Детей Нижегородской области пригласили принять участие в патриотической акции "Рисуем Победу-2022" Общество

Детей Нижегородской области пригласили принять участие в патриотической акции "Рисуем Победу-2022", сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

Патриотическая акция "Рисуем Победу" проходит по всей России и в странах СНГ в рамках проекта "Новая школа" партии "Единая Россия" уже в десятый раз.

Участвуют в акции дети всех возрастов, которые представляют на конкурс рисунки и краткие эссе, рассказывающие о жизни судьбе родных и близких в годы войны.

"Очень важно прививать детям гордость за своих предков-ветеранов, чтобы выработать у них «иммунитет» против попыток пересмотреть итоги Великой Отечественной войны. Для этого с детьми надо общаться не на языке лекций, а через творчество, вовлекая в живой диалог поколений", - отметила федеральный координатор партпроекта "Новая школа", первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

Особенностью этого года стало учреждение новой номинации – «методическая разработка» для работников учреждений образования, культуры и молодежной политики. Лучшие авторские методические разработки будут изданы в итоговом сборнике.

Творческие работы прнимаются в дистанционном формате на сайте акции: risuem-pobedu.ru. На сайте размещены все необходимые для участников информационные материалы.

Прием завершится 1 мая, итоги будут подведены 9 мая, в День Победы.

Отметим, в 2021 году акция "Рисуем Победу" стала одним из самых масштабных детско-юношеских проектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Было собрано 531 779 рисунков из 6 государств и 11 586 населенных пунктов. Каждый участник получил на память именной сертификат, а компетентное жюри выделило 76 лучших работ, авторы которых были отмечены памятным нагрудным знаком, дипломом и призами.