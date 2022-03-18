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Общество

Глеб Никитин: "Работники культуры помогают людям лучше видеть красоту окружающего мира"

25 марта 2022 09:22  [55] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем работника культуры.

"Ваша работа связана с одной из главных составляющих человеческой цивилизации — творчеством, искусством. Вы сохраняется и оберегаете то, что было создано в течение тысячелетий, а также даете возможность создавать новое. В основе самого термина "культура" — древний корень, означающий обработку почвы, переход ее от дикого состояния к упорядоченности. Своим трудом вы постоянно меняете мир к лучшему. Фундамент вашей деятельности — вечные, непреходящие ценности, которые никогда не потеряют своего значения. К культуре люди обращаются во все времена. Искусство помогает справиться с самыми тяжелыми периодами, дает возможность прочувствовать опыт предыдущих поколений", - отмечается в его поздравлении.

"Нашу жизнь уже невозможно представить без учреждений культуры: музеев, театров, концертных залов. Огромное значение имеет и профильное образование. Благодаря вам дети делают первые шаги в искусстве, затем растут, покоряя все новые вершины. И в основе каждой большой карьеры — фундамент, заложенный вами, вашим терпением и мудростью, желанием открывать таланты. Вы помогаете людям лучше видеть красоту окружающего мира, понимать события прошлого, ощущать свою сопричастность к судьбам России и мира. В больших городах и маленьких поселках вы создаете особую атмосферу, притягивающую и объединяющую людей, дающую им надежду", - добавил Глеб Никитин.

"Мы обязательно продолжим работу по обновлению учреждений культуры и созданию новых объектов. Благодаря национальному проекту "Культура" реализуются дополнительные программы и начинания. Все это поможет привлечь новых посетителей, зрителей, слушателей, создать условия для комфортного обучения", - говорится в поздравлении губернатора.

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