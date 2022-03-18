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Общество

Перелеты по более чем 30 направлениям запланированы в весенне-летнем расписании нижегородского аэропорта

25 марта 2022 09:34  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Перелеты по более чем 30 направлениям запланированы в весенне-летнем расписании международного аэропорта Нижнего Новгорода им.В.П.Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно информации, с 27 марта аэропорт переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 29 октября 2022 года.

Так, из Нижнего Новгорода вылеты будут совершать 12 авиакомпаний более чем по 30 направлениям. В основном это внутрироссийские маршруты, 21 из которых – региональные прямые рейсы в города России.

Среди доступных направлений - Анапа, Сочи, Геленджик, Симферополь и Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Краснодар.

Также запланировано до 9 рейсов ежедневно в Москву, до 4 рейсов в день - в Санкт-Петербург.

Помимо этого, из нижегородской воздушной гавани будут отбывать самолеты в Анталью (Турция) и по другим международным направлениям - Баку, Душанбе, Ереван, Ош, Пафос, Хургада, Шарм-эль-Шейх.

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Теги:
Авиасообщение Аэропорт Туризм
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