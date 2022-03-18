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Общество

"Единая Россия" открыла в Мариуполе центр гуманитарной помощи

25 марта 2022 11:21  [1] Общество

Фото: сайт партии

"Единая Россия" открыла в Мариуполе центр гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Согласно информации, в центре гуманитарной помощи "Единой России" жители Мариуполя могут получить необходимую поддержку. Организована раздача продуктов питания, предметов первой необходимости, бытовой химии. Здесь также можно зарядить телефон и получить сим-карту.

С жителями Мариуполя, других сел и городов, которые подвергаются ежедневным атакам со стороны вооруженных формирований Украины, встретился секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Они посетили ПВР в поселке Володарское. Здесь людей обеспечивают всем необходимым, оказывают медицинскую помощь, после чего эвакуируют в Россию. Ежедневно через пункт проходит в среднем около 1 700 человек.

"В Ростове есть несколько пунктов временного размещения, дальше - по вашему выбору. В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России", отвечая на вопрос об этапах и местах эвакуации.

В свою очередь, Денис Пушилин уточнил, что пока нельзя снять деньги с украинских карточек, этот вопрос прорабатывается. По его словам, какое-то время в магазинах ДНР в рознице будут использоваться и гривна, и рубль, чтобы люди не потеряли свои сбережения. Но потом полностью в оборот войдет рубль.

Интересовались люди и порядком начисления пенсий. "Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа", - сказал Андрей Турчак.

По его словам, задача номер один - восстановить хозяйство.

"Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся - и все сделаем. Все восстановим", - подчеркнул Андрей Турчак.

Денис Пушилин отметил, что, в первую очередь, нужно полностью освободить Мариуполь. Что касается тех районов, которые находятся под контролем Донецкой Народной Республики и освобождены, из них уже люди могут выехать.

"У нас и наших специалистов появляется возможность посмотреть степень разрушения, хотя бы предварительно, и что нужно непосредственно для восстановления. Планируем все восстановить, все запустить, чтобы предприятия работали. Это крупный город, промышленный, тем более портовый, поэтому вот задача такая", - сказал глава ДНР.

На вопрос людей, когда можно будет вернуться домой, он подчеркнул - как только будет обеспечена безопасность и закрыт тепловой контур. При освобождении населенных пунктов начинает работать Межведомственный оперативный штаб для координации деятельности по первоочередному жизнеобеспечению населения освобожденных территорий.

"Задача - закрыть первичные потребности: питание, медицину, чтобы заработали амбулатории и всем были обеспечены. Восстанавливается электроэнергия, связь. Первоначально, где это возможно, закрывается тепловой контур, чтобы там можно было находиться. А дальше уже подключаются специалисты Минстроя совместно с коллегами из Российской Федерации", - рассказал Денис Пушилин.

Также было отмечено, что некоторые здания смысла восстанавливать нет: вооруженные формирования Украины при отступлении буквально расстреливают инфраструктуру. "Такова нацистская идеология с учетом большого количества оружия на руках", - сказал глава ДНР.

Напомним, Нижегородская область направила несколько большегрузов со стройматериалами для восстановления населенных пунктов Донбасса. Гуманитарная помощь была собрана региональным отделением "Единой России".

Для сбора стройматериалов откликнулись предприниматели с севера Нижегородской области – из Ветлуги, Уреня и Варнавино. Доставку взяла на себя одна из крупных компаний.

Порядка 70 кубов леса будет использовано для восстановления жилой и социальной инфраструктуры.

"В начале недели в Ростовской области, в семи километрах от границы, встретили нижегородскую колонну с ветлужским, уренским и варнавинским лесом. Сейчас он как никогда востребован на восстановлении разрушенных школ и больниц, детских садов, сел и деревень на освобожденных территориях. Еще раз благодарю всех, кто помог организовать и поддержал", - сказал депутат Государственной Думы Артем Кавинов.

Депутат подчеркнул, что в дальнейшем будут еще сформированы автоколонны с новой партией груза, чтобы отправить их в те районы Донбасса, где это наиболее необходимо.

Также из Нижнего Новгорода с этой колонной отправлено 17 тонн продуктов – молоко, крупы, масло, консервы и другие товары первой необходимости.
С самого начала спецоперации региональное отделение "Единой России" объявило сбор средств на специальный счет и различных товаров, которые необходимо для жителей ЛНР и ДНР. К акции сразу присоединились активисты, депутаты, волонтеры, сторонники. Неравнодушные жители оказывает помощь по разным направлениям.

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Теги:
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