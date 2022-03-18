Глеб Никитин: Национальная гвардия - один из ключевых элементов системы обеспечения безопасности России Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет нижегородцев с с Днём войск национальной гвардии.

"Уважаемые военнослужащие Национальной гвардии России! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В последние годы Национальная гвардия стала одним из ключевых элементов системы обеспечения безопасности России. Вы защищаете Родину и покой ее граждан на всех рубежах, являетесь надежной опорой правопорядка и законности. Все поставленные задачи вы выполняете на высочайшем профессиональном уровне, с полной самоотдачей и пониманием важности своей деятельности. Люди доверяют вам и рассчитывают на вашу помощь в самых сложных ситуациях. Сегодня вы находитесь на передовой защиты интересов страны и мужественно исполняете свой долг в самых непростых условиях.

Отдельно хотел бы отметить работу нижегородских военнослужащих Росгвардии. Вы обеспечиваете безопасность на территории региона, благодаря чему жизнь простых людей становится спокойнее. Вас отличает стремление к неизменному повышению профессионального уровня, готовность осваивать новое и на самом высоком уровне отвечать на все возникающие вызовы. Во многом благодаря вам крупнейшие мероприятия в регионе в последние годы прошли с соблюдением всех требований безопасности. Мы поставили цель - сделать Нижегородскую область одним из важнейших туристических центров страны, и вы оказываете серьёзную поддержку в этом вопросе.

В ваш профессиональный праздник желаю вам здоровья и благополучия! Пусть дома вас всегда ждут близкие и родные люди!" – отметил в заключение глава региона.