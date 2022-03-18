Как выбрать металлорежущий инструмент в условиях санкций?

Санкции европейских стран и США сильно ударили по рынку металлорежущего инструмента и станочной оснастки. Многие заводы и предприятия, которые используют токарные, сверлильные, расточные и фрезерные станки иностранного производства, оказались в ситуации, когда сложно получить необходимый инструмент и оснастку.
Сотрудники петербургской компании «Топ Кат Технолоджи», занимающейся продажей и поставками промышленного инструмента, отмечают, что спрос на продукцию в несколько раз превышает предложение. Из-за разрушения логистических цепочек и отказа ряда производителей поставлять в Россию свою продукцию, отделам закупок предприятий и производств остается только выбирать инструмент, имеющийся на складах поставщиков. Если раньше большинство поставщиков могли обратиться напрямую к заводам или официальным дилерам производителей в России, чтобы сделать заказ на нужную продукцию, то сегодня вариант продукции «под заказ» - это неизвестные сроки поставки.
Кроме того, из-за роста курса доллара и евро и повышения спроса на металлорежущий инструмент поставщики вынуждены были поднять цены на продукцию из Европы, США и ряда других стран. Повышение стоимости, казалось бы, выгодно для посредников, однако отделы закупок предприятий и производств оказались не готовы к таким ценам. Бюджеты на закупку комплектующих и оснастки для станков определены заводами еще в конце 2021 года, и финансовые отделы производственных компаний не готовы выделять больше средств на покупку.
В итоге, предприятия и поставщики оказались в патовой ситуации: одни не могут купить, другие – продать. Что же делать предприятиям, которым требуется режущий инструмент и станочная оснастка?
Специалисты из «Топ Кат Технолоджи» отвечают, что вариантов решения вопроса несколько:
Среди европейских брендов, для которых могут потребоваться аналоги:
На замену этим брендам можно выбрать инструмент и оснастку от азиатских производителей:
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