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Как выбрать металлорежущий инструмент в условиях санкций?

25 марта 2022 11:59  [70]

Санкции европейских стран и США сильно ударили по рынку металлорежущего инструмента и станочной оснастки. Многие заводы и предприятия, которые используют токарные, сверлильные, расточные и фрезерные станки иностранного производства, оказались в ситуации, когда сложно получить необходимый инструмент и оснастку.

Сотрудники петербургской компании «Топ Кат Технолоджи», занимающейся продажей и поставками промышленного инструмента, отмечают, что спрос на продукцию в несколько раз превышает предложение. Из-за разрушения логистических цепочек и отказа ряда производителей поставлять в Россию свою продукцию, отделам закупок предприятий и производств остается только выбирать инструмент, имеющийся на складах поставщиков. Если раньше большинство поставщиков могли обратиться напрямую к заводам или официальным дилерам производителей в России, чтобы сделать заказ на нужную продукцию, то сегодня вариант продукции «под заказ» - это неизвестные сроки поставки.

Кроме того, из-за роста курса доллара и евро и повышения спроса на металлорежущий инструмент поставщики вынуждены были поднять цены на продукцию из Европы, США и ряда других стран. Повышение стоимости, казалось бы, выгодно для посредников, однако отделы закупок предприятий и производств оказались не готовы к таким ценам. Бюджеты на закупку комплектующих и оснастки для станков определены заводами еще в конце 2021 года, и финансовые отделы производственных компаний не готовы выделять больше средств на покупку.

В итоге, предприятия и поставщики оказались в патовой ситуации: одни не могут купить, другие – продать. Что же делать предприятиям, которым требуется режущий инструмент и станочная оснастка?

Специалисты из «Топ Кат Технолоджи» отвечают, что вариантов решения вопроса несколько:

  1. Соглашаться на цены поставщиков на оригинальные детали, увеличивать закупочные бюджеты. Каждый день простоя станка – это потерянные деньги и недополученная прибыль.
  2. Выбирать аналоги оригинальных деталей от китайских, тайваньских, корейских производителей. Ряд азиатских брендов выпускает качественную станочную оснастку и металлорежущий инструмент, подходящие для европейских и американских станков.

Среди европейских брендов, для которых могут потребоваться аналоги:

  • итальянский бренд Cerin, выпускающий фрезы и борфрезы, сверла и зенковки;
  • некоторые инструменты бренда Gesac, произведенные в Швеции;
  • итальянский бренд Nikko Tools, выпускающий фрезы, режущие пластины, сверла, державки, втулки, инструмент для микрорасточки;
  • японо-американо-европейский бренд OSAWA, производящий сверла, борфрезы и фрезы;
  • бренд NUOVA C.U.M.E.T. из Италии, выпускающий фрезы, зенковки, развертки, сверла;
  • итальянский бренд RIME, производящий сверла, фрезы, зенковки, заготовки.

На замену этим брендам можно выбрать инструмент и оснастку от азиатских производителей:

  • TaeguTec – бренд из Южной Кореи, выпускающий токарный и фрезерный инструмент, сверла, станочную оснастку;
  • Echain – бренд из Тайваня, производящий фрезы, державки, режущие пластины, инструмент для нарезки резьбы, аксессуары;
  • AutoStrong – тайваньский бренд-производитель станочной оснастки;
  • Enituice – бренд из Тайваня, производящий оснастку для автоматов продольного точения;
  • Evermore Tools – тайваньский бренд по производству токарной оснастки;
  • Taiki – тайваньский изготовитель кулачков для патронов;
  • Li-HSUN – китайский бренд по производству оснастки.
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