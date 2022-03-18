Алексей Ракушин: "Постараемся не допустить дефицита товаров первой необходимости и удерживать цены на докризисном уровне" Бизнес

Алексей Ракушин

"Постараемся не допустить дефицита товаров первой необходимости и удерживать цены на докризисном уровне", - заявил директор нижегородской компании "Белая Мануфактура" Алексей Ракушин.

По его словам, до сегодняшнего дня ниши с товарами первой необходимости практически на 90% принадлежали западным игрокам.

"По причине санкций о своём намерении покинуть российский рынок или максимально сократить сотрудничество заявили многие лидирующие компании отрасли, большинство из них были вынуждены значительно повысить цены на свою продукцию, это коснулось в том числе продукции компаний Procter&Gamble, Henkel, Unilever. Заявления этих, без преувеличения, крупнейших транснациональных корпораций, породили потребительскую панику, тем самым провоцируя дефицит товара и нерегулируемый рост цен в рознице", - сказал Алексей Ракушин.

При этом предприниматель заверил, что после ухода иностранных компаний в России останутся те же мощности и те же люди, которые прежде производили брендовые товары.

"Производственные линии зачастую работали не в полную силу, усилить их – не проблема. Имеющимся ресурсом мы сможем закрыть все 100% объёмов западных компаний. Это вопрос времени, и не самого большого", - отметил он.

Как пояснил Алексей Ракушин, в настоящее время есть большой заявленный спрос на средства женской и детской гигиены.

"Мы производим детские подгузники под брендом "Умка" и средства женской гигиены "Green Day". По женской гигиене объём производства уже увеличен в три раза. По подгузникам также расширились, и закрепили стоимость на том уровне, который был до санкций. Постараемся не допустить дефицита этих товаров и по возможности удерживать цены на докризисном уровне", - сказал он.

"Сейчас нами отрабатываются каналы сбыта, перестраивается логистика, готовятся новые контракты. Мы увеличиваем объёмы оборотных средств, набираем людей, начинаем их обучать, чтобы запускать работу своих предприятий в три-четыре смены. Думаю, что потребуется три-шесть месяцев, чтобы перестроиться и отладить запущенные процессы", - заключил Алексей Ракушин.