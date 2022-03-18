Александр Курдюмов опроверг сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского

Александр Курдюмов
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Член Центральной избирательной комиссии РФ, член Президиума ЛДПР Александр Курдюмов опроверг сообщение о сморти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
В своем Telegram-канале политик написал: "Жириновский ЖИВ!".
По словам Александра Курдюмова, лидер ЛДПР проходит плановое лечение, состояние его удовлетворительное.
В свою очередь спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посоветовал сенатору Пронюшкину, участвовавшему в распространении ложной информации о Жириновском, сложить полномочия.
"Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", - написал спикер Госдумы РФ в своем в телеграм-канале.
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