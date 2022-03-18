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Политика

Александр Курдюмов опроверг сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского

25 марта 2022 12:43  [135] Политика
Александр Курдюмов

Александр Курдюмов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Член Центральной избирательной комиссии РФ, член Президиума ЛДПР Александр Курдюмов опроверг сообщение о сморти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

В своем Telegram-канале политик написал: "Жириновский ЖИВ!".

По словам Александра Курдюмова, лидер ЛДПР проходит плановое лечение, состояние его удовлетворительное.

В свою очередь спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посоветовал сенатору Пронюшкину, участвовавшему в распространении ложной информации о Жириновском, сложить полномочия.

"Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", - написал спикер Госдумы РФ в своем в телеграм-канале.

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Теги:
Государственная Дума ЛДПР
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