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Общество

Нижегородский водоканал открывает сезон экскурсий

25 марта 2022 15:22  [71] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский водоканал открывает сезон экскурсий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Нижегородской канал в 2022 году отмечает юбилей -  исполняется 175 лет с появления в Нижнем Новгороде первого водопровода. Сейчас за процессами подачи воды в город, поддержания сетей и обеспечения очистки стоков стоит работа более 3 тысяч сотрудников. Для того чтобы нижегородцы лучше представляли, какой путь проходит вода от реки до крана в квартире, а затем обратно до реки Нижегородский водоканал открывает сезон экскурсий.

Экскурсии традиционно проходят на двух объектах предприятия. Так, на Слудинской водопроводной станции можно познакомиться с современными технологиями, применяемыми в процессе очистки воды, которая потом идет в Нижегородский и Советский районы города: озонированием, обеззараживанием ультрафиолетом и гипохлоритом натрия, а на Нижегородской станции аэрации посмотреть, каким образом очищаются сточные воды, поступающие туда со всего Нижнего Новгорода, а также Бора.

На открытие сезона экскурсий были приглашены студенты ННГСУ, обучающиеся на 4 курсе по направлению "Водоснабжение и водоотведение". Им было особенно интересно увидеть все этапы водоочистки, а также познакомиться с лабораторным комплексом станции.

"В университете нам дают только теорию, а здесь было очень познавательно в части практики, - говорит Арина Важдаева. – Это позволило нам подкрепить знания, кроме того, те нюансы очистки воды, которые мы сегодня узнали, помогут мне в написании дипломной работы."

"Здесь можно посмотреть своими глазами, как очищается та вода, которая поступает из реки, - отмечает Никита Афанасьевич. – Тем более, что на Слудинской станции используются технологии, которые внедрены только в самых крупных городах России. Мне было бы интересно проектировать подобную станцию в дальнейшей своей работе."

"Задача наших экскурсий – показать, что прежде, чем попасть из реки в краны горожан, вода проходит глубокую очистку у нас на станциях. И в дальнейшем ее качество соответствует российским и мировым требованиям, что подтверждается нашей Центральной лабораторией, а также Роспотребнадзором," - поясняет заместитель главного инженера АО "Нижегородский водоканал" Михаил Лихотников.

Оставить заявку на проведение экскурсии для старших школьников и студентов можно по электронной почте: npavlovskaya@vodokanal-nn.ru, телефон 8(831) 246-99-24, для взрослых - press@vodokanal-nn.ru , телефон 8(831) 246-99-61 (1116). Все экскурсии проводятся бесплатно. При необходимости для учащихся старше 16 лет предоставляется транспорт.

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Теги:
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