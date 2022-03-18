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Общество

ГИБДД проведет профилактические рейды в районах Нижегородской области 25 - 29 марта

25 марта 2022 16:27  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГИБДД проведет профилактические рейды в районах Нижегородской области 25 - 29 марта. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, на территории муниципальных районов Нижегородской области в последние числа марта сотрудниками отдельного батальона и отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД Нижегородской области будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на снижение вероятности ДТП.

Даты и места проведения специальных рейдов:

  • 25 марта Арзамасский, Борский районы.
  • 26 марта Краснооктябрьский, Сергачский районы.
  • 27 марта Воротынский район.
  • 28 марта Дзержинский район.
  • 29 марта Городецкий район.

Госавтоинспекция призывает водителей не превышать установленной скорости движения, а также соблюдать правила дорожного движения, касающиеся выполнения обгона.

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Теги:
ГИБДД
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