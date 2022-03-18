ГИБДД проведет профилактические рейды в районах Нижегородской области 25 - 29 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГИБДД проведет профилактические рейды в районах Нижегородской области 25 - 29 марта. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, на территории муниципальных районов Нижегородской области в последние числа марта сотрудниками отдельного батальона и отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД Нижегородской области будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на снижение вероятности ДТП.

Даты и места проведения специальных рейдов:

25 марта Арзамасский, Борский районы.

26 марта Краснооктябрьский, Сергачский районы.

27 марта Воротынский район.

28 марта Дзержинский район.

29 марта Городецкий район.

Госавтоинспекция призывает водителей не превышать установленной скорости движения, а также соблюдать правила дорожного движения, касающиеся выполнения обгона.