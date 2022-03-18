Фото:
ГИБДД проведет профилактические рейды в районах Нижегородской области 25 - 29 марта. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, на территории муниципальных районов Нижегородской области в последние числа марта сотрудниками отдельного батальона и отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД Нижегородской области будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на снижение вероятности ДТП.
Даты и места проведения специальных рейдов:
Госавтоинспекция призывает водителей не превышать установленной скорости движения, а также соблюдать правила дорожного движения, касающиеся выполнения обгона.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+