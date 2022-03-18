Съезд раввинов России открылся в Нижнем Новгороде 25 марта Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Съезд раввинов России открылся в Нижнем Новгороде 25 марта. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятие будет проходить три дня. Участие в съезде принимает главный раввин России Берл Лазар.

В Нижегородской синагоге в своем приветственном слове к участникам губернатор Глеб Никитин сказал, что деятельность еврейских организаций способствует не только сбережению национальной культуры, но и укреплению добрососедских отношений, терпимости и межконфессионального мира.

"Еврейские общины всегда помогали в борьбе с различными проявлениями деструктивных идеологических течений, были сторонниками мира и согласия. В Нижегородской области у нас сложились конструктивные и дружеские отношения. Нижегородская синагога является одной из старейших в стране и вскоре отметит свой юбилей. Это важная дата для всего региона", - сказал Глеб Никитин.

Важность сотрудничества подчеркнул в своем выступлении и Берл Лазар.

"Я в Нижнем не в первый раз и вижу, что город очень изменился в лучшую сторону в год своего 800-летия. Помню, когда он еще назывался Горьким и был закрытым. Сейчас здесь прекрасная синагога и прекрасные люди, которые сюда ходят. Здесь очень добрые межрелигиозные и межнациональные отношения", - отметил Берл Лазар.