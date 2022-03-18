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Общество

ОМК провела обучение участников своего экологического волонтерского движения

26 марта 2022 10:20  [84] Общество

Объединенная металлургическая компания (ОМК) провела обучение своих сотрудников, которые планируют стать эковолонтерами.

Как сообщает пресс-служба компании, практическими знаниями в области охраны природы с ними поделились представители Министерства экологии Нижегородской области, сотрудники администрации города Выкса (Нижегородская область) и эксперты в области экологии предприятий ОМК в Выксе, Белгороде и Чусовом (Пермский край). Они рассказали будущим эковолонтерам об особенностях реализации проектов в области уборки территорий, озеленения и наведения чистоты на берегах водоемов. Волонтеры смогут не только реализовывать свои проекты самостоятельно, но и сделать это в партнерстве с администрациями городов на совместных субботниках, вместе с региональными операторами по обращению с ТКО, а также на пунктах сбора и сортировки мусора. Волонтерам рассказали о возможностях привлечения дополнительного финансирования на реализацию своих проектов с помощью краудфандинговых платформ и других грантовых конкурсов.

"Сегодня зеленая повестка — не только мировой тренд, но и насущная реальность для бизнес-¬сообщества России. Одними из главных приоритетов для ОМК являются содействие в развитии комфортной городской среды и забота о здоровье персонала. За последние девять лет нам удалось многого достичь. Мы отказались от устаревшего производства мартеновской стали в Выксе, которое оказывало существенное негативное воздействие на окружающую среду. Все действующие производства предприятий компании оснащены газоочистным и пылеулавливающим оборудованием, с промышленных площадок собираем дождевую воду, очищаем и используем ее в производстве. Мы убеждены, что защита природы – задача не только бизнеса, а каждого человека. Я рад, что мы не остались в периметрах наших предприятий, а идем дальше и развиваем экологическую культуру в регионах", – отметил директор по безопасности производства Объединенной металлургической компании Александр Пивиков.

Начальник управления охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Никифоров и начальник сектора экологического просвещения Александра Седуль отметили, что регион является одним из лидеров по реализации национального проекта "Экология" и инициативы Объединенной металлургической компании являются актуальными и своевременными. "Без экологической культуры невозможно выстраивать здоровые отношения в государстве и обществе. При этом важно уделять большое внимание сотрудничеству власти, бизнеса и общества для достижения конечного грамотного результата. Поэтому мы с благодарностью отмечаем Объединенную металлургическую компанию как активного участника экологических программ и проектов", – сказал в ходе обучения Владимир Никифоров.

Начальник управления по промышленной экологии ОМК Антон Фадеев подчеркнул, что ежегодно компания вкладывает более 1 млрд рублей в реализацию проектов, снижающих воздействие промышленных производств на природу, применяет в производстве наилучшие доступные технологии, обеспечивающие рациональное использование ресурсов. По инициативе выксунского завода ОМК с Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области, компанией "Эколант" и администрацией Выксы подписали меморандум о целях устойчивого развития в области экологической безопасности и ответственного отношения к окружающей среде. Компания продолжит внедрять лучшие практики в сфере устойчивого развития в свои бизнес-процессы и снижать нагрузку на окружающую среду.

"Запуск волонтерского экологического движения — это важный шаг для успешного решения экологических проблем в регионах, где живут наши сотрудники и их семьи. Мы благодарны, что нас поддерживают представители администраций и местные жители. За плечами наших волонтеров ряд успешных реализованных экологических проектов по очистке территорий, благоустройству объектов, очистке прибрежных зон рек и другие. Уверена, что в рамках тренинга волонтеры получили много ценной информации и представят на конкурс «ОМК-Партнерство» много достойных и ярких экологических инициатив, в том числе в партнерстве с администрациями городов", – отметила руководитель направления КСО ОМК Ольга Миронова.

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Теги:
ОМК Природа и экология Промышленность
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