Крест и купола освятили на Саровских вратах в Дивеевском монастыре Общество

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 25 марта в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре совершил чин освящения семи крестов и семи куполов Саровских врат, которые располагаются напротив бывшего здания районной администрации, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

На освящении присутствовали полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, директор АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" Игорь Филиппов и сотрудники организации.

Перед началом чина освящения митрополит Георгий обратился к собравшимся со святительским словом. "Сегодня мы делаем еще один шаг по восстановлению Дивеевской обители в былом ее величии. На одни из врат монастыря, которые исторически именовались как Саровские, будут установлены купола и кресты. Я бы хотел поздравить с этим событием, в первую очередь, матушку Сергию и сестер обители. Пусть и наши дальнейшие совместные труды по благоукрашению дивеевских, саровских и арзамасских святынь принесут большие добрые плоды", - отметил он.

Глава Нижегородской митрополии поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в это общее богоугодное дело. После чина освящения начались работы по установке куполов и крестов.

Напомним, что 12 мая 2021 года митрополит Георгий возглавил чин закладки Саровских врат. Строительство ведется по заказу АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров". Проект выполнен специалистами Центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института (МАРХИ).

Готовность Саровских врат составляет 93%. В проездной и проходных арках уже смонтирована мозаика, установлены кованые калитки и ворота, а также чугунные изделия (херувимы) и декоративные шары на столбах. В настоящее время ведутся работы по устройству кровли и облицовке стен, специалисты также приступили к монтажу архитектурной подсветки фасада и благоустройству территории.



СПРАВКА:

Саровские ворота – исторический въезд в Дивеевский монастырь в западной части южной границы обители. Прежде они представляли группу проездных арок. Старинные ворота, как и монастырская ограда, не сохранились до нашего времени.

Теперь планируется вновь возвести монастырскую стену (но уже в других границах), Саровские врата станут неотъемлемой частью ансамбля обители. Ворота состоят из трех арок, изнутри декорированных мозаичными панно, а сверху увенчанных семью луковичными куполами. Они выполнены в стиле русского узорочья XIX и ХХ веков.

Подлинность стиля достигается и за счет способа строительства: сложная геометрия частей выстроена не с помощью железобетонной формовки, а за счет традиционной кирпичной кладки. Форма пилястр (плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены или столба) также создана из кирпича, а не из пластика и пенополистирола.

В мозаике выполнены и иконы, которые увенчают арки с двух сторон. При входе в обитель на вратах будут располагаться образ «Спас Нерукотворный», икона преподобного Серафима Саровского и икона Божией Матери «Умиление». На выходе – образы преподобных жен Дивеевских.

Строительство ведется по заказу АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера» в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». Проект выполнен специалистами Центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института (МАРХИ).

Высота Саровских врат достигает 29 метров, ширина всей композиции – не менее 42 метров.