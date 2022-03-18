Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 марта 2022 09:11  [111] Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем театра
27 марта 2022 09:00  [85] Евгений Люлин: Театр – это магический мир искусства, который увлекает атмосферой таинства и волшебства
25 марта 2022 17:56  [479] Выставка детского технического творчества "Творчество юных – любимом городу" откроется 28 марта
25 марта 2022 17:36  [457] Выставка "Театр. Костюмы и портреты маслом" откроется 27 марта в Нижегородском театре драмы
25 марта 2022 14:35  [531] Четыре нижегородских театра предоставят скидки на билеты в рамках акции в канун Международного дня театра
25 марта 2022 11:30  [449] Гастрофестиваль "Арзамасский трактирщик" планируется провести в Нижегородской области в октябре
24 марта 2022 14:20  [768] НГИАМЗ получил в дар уникальную коллекцию книг и документов о Нижегородской губернии
24 марта 2022 10:40  [2536] "Поезд Победы" прибудет в Нижний Новгород 27 марта
23 марта 2022 17:33  [601] Почти 200 юных нижегородцев прошли отбор в первый этап конкурса хоровых исполнителей "Новые надежды"
22 марта 2022 18:18  [640] Встречи с писателями-лауреатами премии Сергея Михалкова пройдут в Приокском районе
Культура и отдых

Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем театра

27 марта 2022 09:11  [111] Культура и отдых
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем театра. Текст поздравления распространила пресс-служба мэрии.

"Дорогие нижегородцы!

Поздравляю вас с Международным днем театра! Этот праздник отмечается по всему миру уже больше 60 лет. Сегодня чествуют актёров, театральных режиссёров-постановщиков, продюсеров, костюмеров, гримеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций, постижеров, билетёров, гардеробщиков – ведь театр, как известно, начинается с вешалки. Эта крылатая фраза означает, что в театральном цехе нет второстепенных ролей.

Нижний Новгород славится разнообразием своих театров. Буквально только что еще одной премьерой порадовал зрителей театр "Комедiя", чьи спектакли всегда идут с аншлагом. Помимо трех академических – театра драмы, театра оперы и балета, театра кукол, а также любимого многими с детства театра юного зрителя – в городе немало площадок, где можно найти постановки на любой, самый взыскательный вкус. Это детские театры, музыкальные и даже кулинарные. Со всего региона и даже из других городов приезжают зрители на детские спектакли театра "Вера", на мюзиклы Нижегородского камерного музыкального театра им. В.Т.Степанова и уникальные постановки театра пластики "Преображение".

В этот день желаю всем работникам театров успеха и признания, а нижегородским театралам – новых впечатлений и увлекательных постановок", - отмечается в заключительной части поздравления.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph