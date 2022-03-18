Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем театра Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем театра. Текст поздравления распространила пресс-служба мэрии.

"Дорогие нижегородцы!

Поздравляю вас с Международным днем театра! Этот праздник отмечается по всему миру уже больше 60 лет. Сегодня чествуют актёров, театральных режиссёров-постановщиков, продюсеров, костюмеров, гримеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций, постижеров, билетёров, гардеробщиков – ведь театр, как известно, начинается с вешалки. Эта крылатая фраза означает, что в театральном цехе нет второстепенных ролей.

Нижний Новгород славится разнообразием своих театров. Буквально только что еще одной премьерой порадовал зрителей театр "Комедiя", чьи спектакли всегда идут с аншлагом. Помимо трех академических – театра драмы, театра оперы и балета, театра кукол, а также любимого многими с детства театра юного зрителя – в городе немало площадок, где можно найти постановки на любой, самый взыскательный вкус. Это детские театры, музыкальные и даже кулинарные. Со всего региона и даже из других городов приезжают зрители на детские спектакли театра "Вера", на мюзиклы Нижегородского камерного музыкального театра им. В.Т.Степанова и уникальные постановки театра пластики "Преображение".

В этот день желаю всем работникам театров успеха и признания, а нижегородским театралам – новых впечатлений и увлекательных постановок", - отмечается в заключительной части поздравления.