Нижегородская ФНС о фактах мошенничества при рассылке писем с требованием оплаты долгов Общество

Управление ФНС России по Нижегородской области сообщает о выявленных случаях мошенничества от имени налоговой службы: на адреса электронной почты жителей региона стали поступать письма от имени налоговой, которые ведомство не рассылало.

В частности, как сообщает пресс-служба ведомства, в своих рассылках злоумышленники направляют налогоплательщикам оповещения о налоговой задолженности и требованиями срочно ее оплатить.

В управлении отметили, что Федеральная налоговая служба не имеет никакого отношения к подобным рассылкам. Налоговые органы не информируют налогоплательщиков по электронной почте. Электронное взаимодействие с налогоплательщиками осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через специальных операторов связи или через "Личные кабинеты" налогоплательщика.

Управление ФНС России по Нижегородской области рекомендует не открывать подозрительные письма и не запускать приложенные к письму файлы, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему и другие программы (почтовый клиент, браузер).

В случае получения подозрительных писем либо других подобных сообщений налоговая служба Нижегородской области рекомендует обращаться по "телефону доверия": +7 (831) 416-22-19, который работает в круглосуточном режиме, либо в правоохранительные органы.