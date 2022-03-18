Ассортимент продукции на ярмарках выходного дня будет расширен в Нижегородской области Общество

Ассортимент продукции на "Ярмарках выходного дня", работающих на семи площадках в Нижнем Новгороде, расширен по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона разрабатывает план проведения дополнительных ярмарочных мероприятий в течение 2022 года, сообщат пресс-служба регионального правительства.

"Продовольственные ярмарки давно показали свою эффективность. Сегодня особенно важно привлекать к участию в них как можно больше кооперативов, фермеров, сельхозорганизаций, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, личных подсобных хозяйств. Такой формат торговли позволит укрепить агробизнес и обеспечить жителей качественными продуктами", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что обеспечение жителей качественными продуктами питания является одной из приоритетных задач для правительства региона.

Ярмарка с расширенным ассортиментом продукции прошла в Нижнем Новгороде 26 марта 2022 года около площади Маршала Жукова. Сегодня количество предприятий, которые реализуют свою продукцию на данной площадке, увеличено вдвое. Продукцию представило более 20 сельхозорганизаций и фермерских хозяйств региона. Это картофель, овощи, молочные и мясные продукты, сыры, яйцо, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед и другие продукты питания.

В настоящее время ярмарки "выходного дня" работают в Нижнем Новгороде по следующим адресам: пр. Кирова, у д.10; ул. Сергея Акимова, около домов №50 и №51; ул.Чаадаева, 5д (территория, прилегающая к ТЦ "Сокол"); ул. Верхнепечерская, 14б (территория, прилегающая к ТЦ "Верхне-Печерский"); ул.Усилова у д.3/3а; площадь Маршала Жукова, 7а (около ТЦ "Жанто-1"); бул. Юбилейный, пешеходная зона к домам №32 и №31 Б.

Также ведется работа над насыщением новой продукцией ярмарок, которые регулярно проводятся в муниципалитетах Нижегородской области.