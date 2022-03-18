Ребенок погиб под колесами автомобиля, перебегая М-7 в Нижегородской области Происшествия

Ребенок погиб под колесами автомобиля, перебегая трассу М-7 в Нижегородской области.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, ведомство организовало проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок.

По данным прокуратуры, трагедия произошла вечером 25 марта в селе Запрудное Кстовского района. Водитель автомобиля "Рено" совершил наезд на перебегавшего проезжую часть мальчика. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).