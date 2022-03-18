Евгений Люлин: Театр – это магический мир искусства, который увлекает атмосферой таинства и волшебства Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель ЗС НО Евгений Люлин направил поздравление с Международным днем театра.

"Уважаемые нижегородцы! От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю вас с Международным днем театра. Театр – это магический мир искусства, который увлекает своей атмосферой таинства и волшебства. Он словно погружает зрителей в другую вселенную, заставляет задуматься над вечными вопросами бытия, вместе с актерами окунуться во времена великих классиков и талантливых современников, произведения которых оживают на глазах", - говорится в поздравлении.

"Нижегородская область гордится своими глубокими театральными традициями. Целые поколения актеров, режиссёров, художественных руководителей, сценаристов, композиторов, музыкантов, декораторов, художников, костюмеров, гримеров каждый сезон удивляют нижегородцев новыми постановками, заряжают своей энергией, формируют эстетический вкус у подрастающего поколения, прививают интерес к красоте и искусству", - сказано в поздравлении.

"Выражаю искреннюю благодарность всем театральным деятелям за ваше творческое мастерство, талант, самоотдачу и безграничную преданность любимому делу. Желаю крепкого здоровья, ярких спектаклей, неугасающей энергии, вдохновения и новых профессиональных успехов!" - говорится в поздравлении.