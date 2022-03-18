Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 марта 2022 09:11  [110] Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем театра
27 марта 2022 09:00  [84] Евгений Люлин: Театр – это магический мир искусства, который увлекает атмосферой таинства и волшебства
25 марта 2022 17:56  [479] Выставка детского технического творчества "Творчество юных – любимом городу" откроется 28 марта
25 марта 2022 17:36  [457] Выставка "Театр. Костюмы и портреты маслом" откроется 27 марта в Нижегородском театре драмы
25 марта 2022 14:35  [531] Четыре нижегородских театра предоставят скидки на билеты в рамках акции в канун Международного дня театра
25 марта 2022 11:30  [449] Гастрофестиваль "Арзамасский трактирщик" планируется провести в Нижегородской области в октябре
24 марта 2022 14:20  [768] НГИАМЗ получил в дар уникальную коллекцию книг и документов о Нижегородской губернии
24 марта 2022 10:40  [2536] "Поезд Победы" прибудет в Нижний Новгород 27 марта
23 марта 2022 17:33  [601] Почти 200 юных нижегородцев прошли отбор в первый этап конкурса хоровых исполнителей "Новые надежды"
22 марта 2022 18:18  [640] Встречи с писателями-лауреатами премии Сергея Михалкова пройдут в Приокском районе
Культура и отдых

Евгений Люлин: Театр – это магический мир искусства, который увлекает атмосферой таинства и волшебства

27 марта 2022 09:00  [84] Культура и отдых
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель ЗС НО Евгений Люлин направил поздравление с Международным днем театра.

"Уважаемые нижегородцы! От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю вас с Международным днем театра. Театр – это магический мир искусства, который увлекает своей атмосферой таинства и волшебства. Он словно погружает зрителей в другую вселенную, заставляет задуматься над вечными вопросами бытия, вместе с актерами окунуться во времена великих классиков и талантливых современников, произведения которых оживают на глазах", - говорится в поздравлении.

"Нижегородская область гордится своими глубокими театральными традициями. Целые поколения актеров, режиссёров, художественных руководителей, сценаристов, композиторов, музыкантов, декораторов, художников, костюмеров, гримеров каждый сезон удивляют нижегородцев новыми постановками, заряжают своей энергией, формируют эстетический вкус у подрастающего поколения, прививают интерес к красоте и искусству", - сказано в поздравлении.

"Выражаю искреннюю благодарность всем театральным деятелям за ваше творческое мастерство, талант, самоотдачу и безграничную преданность любимому делу. Желаю крепкого здоровья, ярких спектаклей, неугасающей энергии, вдохновения и новых профессиональных успехов!" - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Праздники Театр
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph