Глеб Никитин: "Региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО создан в Нижегородской области" Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие во встрече вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с представителями ведущих IT-компаний.

Как заявил Дмитрий Чернышенко, государство делает все возможное, чтобы можно было наращивать бизнес и создавать новые рабочие места. Главы регионов РФ должны приложить максимум усилий для загрузки IT-специалистов в своих проектах.

"Нам нужно работать над тем, чтобы имидж наших ИТ-продуктов, которые сделаны в России, поднять на достойный уровень. Сейчас в России создаются такие проекты, которые не имеют в мире аналогов, они имеют большой потенциал. Также по всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности составляет от 80 до 100 процентов. Сейчас тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать наши конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков", - отметил Дмитрий Чернышенко.

По информации пресс-службы нижегородского правительства, Глеб Никитин рассказал о работе по поддержке IT-компаний, которая проводится в Нижегородской области. Глава региона отметил, что IT-отрасль является для Нижегородской области одной из базовых. Сейчас в дополнение к федеральным пакетам принимаются и региональные решения, направленные на загрузку IT-компаний и создание комфортных условий работы.

"Усиливаем общероссийские шаги своими решениями. Самое важное – загрузить компании заказами и помочь с кадрами. В частности, в регионе формируется реестр недоступного программного обеспечения. Собираем информацию о тех, кто ушел или ограничил использование своих продуктов. Особенно важно ПО, связанное с промышленностью, медициной, проектированием. Возможностями по замещению этих позиций занимается региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО. Он создан на базе собственного центра искусственного интеллекта "Горький" с участием международного IT-кластера Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что в этой работе помогает IT-компаниям и первый в стране центр импорта и импортозамещения, сформированный в Нижегородской области.

Также с начала марта в регионе ведется разработка цифрового маркетплейса отечественных решений. Маркетплейс позволит региональному центру компетенций по продвижению отечественного ПО связать проблему заказчика и опыт разработчика, а также разместить разработки небольших IT-компаний - тех, которые ранее были лишены доступа к крупным клиентам.

"Платформой понятного и доступного госзаказа может стать и Гостех. Для этого предлагаем Минцифре России оперативно представить открытые данные о планах разработки сервисов и разделить задачи между командами со всей страны. При этом нужно обеспечить возможность создавать и быстро интегрировать между собой сервисы, написанные на разных языках", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в Нижегородской области уделяют серьезное внимание кадровой ситуации в IT-отрасли.

"Тему кадров постоянно ведем в нашем экспертном IT-совете. Обучение цифровым специальностям будем обеспечивать благодаря вновь созданному центру управления трудовыми ресурсами "ОКА" (Областное кадровое агентство). Продолжим и даже ускорим реализацию такого проекта, как IT-кампус "НЕЙМАРК". На его базе будет обучаться не менее 7000 высококлассных разработчиков, инженеров, тестировщиков, юристов, лингвистов и других востребованных в цифровой сфере специалистов. Кампус, в свою очередь, станет одним из ключевых элементов ИНТЦ "Квантовая долина" и Квартала высоких технологий в центре Нижнего Новгорода. Суть в том, чтобы не разрывать обучение, науку и работу. В рамках IT-кампуса намерены реализовать систему практико-ориентированного образования. У студентов будут формироваться индивидуальные образовательные траектории на основе цифровой платформы НЕЙМАРК.HiBrain. С помощью искусственного интеллекта планируем строить траекторию развития каждого студента, максимально отвечающую реальным потребностям рынка", - рассказал Глеб Никитин.

Как добавил глава региона, на федеральном и региональном уровне сейчас принимаются десятки мер поддержки IT-отрасли. Для более удобной навигации по общему перечню мер в регионе планируется создать горячую линию и чат-бот с возможностью проведения оперативных консультаций IT-специалистов.

Ранее сообщалось, что на реализацию национального проекта "Цифровая экономика" в Нижегородской области в 2021 году было направлено 371,4 млн рублей, из которых 356,5 млн рублей составили федеральные средства.