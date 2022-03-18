Управляющая компания может ответить за жару в квартирах в Перевозе Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Управляющая компания может ответить за жару в квартирах в Перевозе.

Жители домов на ул. Новой в Перевозе пожаловались на жару в квартирах, сообщили в жилинспекции региона.

В ходе проверки было установлено, что температура воздуха в помещениях превышает норматив на 4 градуса.

Как заявил начальник Сергачского отдела Государственной жилищной инспекции Алексей Федосеев, управляющая компания ООО "АквеДук" не выполняет свои обязанности по регулированию распределения теплоносителя в системе центрального теплоснабжения дома. Также завышена температура теплоносителя на вводе в дом.

Алексей Федосеев сообщил, что информация передана в органы прокуратуры.

Гражданам рекомендовано обратиться в жилинспекцию для проверки правильности начисления платы за теплоснабжение.

СПРАВКА:

Жалобу в ГЖИ нижегородцы могут подать любым удобным способом:

- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru;

- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;

- направив письменное обращение в Госжилинспекцию;

- посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;

- через интернет-приемную сайта инспекции: https://gzhi.government-nnov.ru/.