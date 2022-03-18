Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области
Управляющая компания может ответить за жару в квартирах в Перевозе.
Жители домов на ул. Новой в Перевозе пожаловались на жару в квартирах, сообщили в жилинспекции региона.
В ходе проверки было установлено, что температура воздуха в помещениях превышает норматив на 4 градуса.
Как заявил начальник Сергачского отдела Государственной жилищной инспекции Алексей Федосеев, управляющая компания ООО "АквеДук" не выполняет свои обязанности по регулированию распределения теплоносителя в системе центрального теплоснабжения дома. Также завышена температура теплоносителя на вводе в дом.
Алексей Федосеев сообщил, что информация передана в органы прокуратуры.
Гражданам рекомендовано обратиться в жилинспекцию для проверки правильности начисления платы за теплоснабжение.
СПРАВКА:
Жалобу в ГЖИ нижегородцы могут подать любым удобным способом:
- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru;
- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;
- направив письменное обращение в Госжилинспекцию;
- посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;
- через интернет-приемную сайта инспекции: https://gzhi.government-nnov.ru/.
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