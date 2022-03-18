Нижегородская студия "ОПЕРЕНИЕ" стала лауреатом окружного фестиваля "Театральное Приволжье"

Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя президента РФ в ПФО
Во Всемирный день театра 27 марта состоялось подведение итогов и объявление победителей фестиваля "Театральное Приволжье".
В финал проекта вышли 28 спектаклей из всех субъектов ПФО, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов.
Центральной онлайн-площадкой торжественной церемонии стала столица Удмуртской Республики – город Ижевск.
К прямой трансляции подключились студии во всех регионах Приволжского федерального округа, в которых за подведением итогов наблюдали участники фестиваля – молодые актеры, режиссеры и эксперты из числа признанных театральных деятелей.
Перед оглашением результатов голосования экспертов заместитель полпреда Олег Машковцев поприветствовал финалистов и участников мероприятия от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, поздравил со Всемирным днем театра и пожелал творческих успехов.
Выступления регионов начались с демонстрации "видеооткрытки" финалиста. Затем в ходе онлайн-трансляции представители региональных экспертных жюри огласили свои версии победителей фестиваля по разным номинациям. По итогам экспертного голосования определены победители среди молодежных и детских спектаклей, лучшие актеры, актрисы и режиссерские работы (в молодежной и детской номинациях), а также победители среди авторов театральных афиш и плакатов.
Лауреаты фестиваля "Театральное Приволжье":
В номинации "Лучший молодежный спектакль":
1 место – Пермский край, спектакль "Корова", Авторский студенческий театр "17-ая Скрипка";
2 место – Чувашская Республика, спектакль "Маяк", Студенческий экспериментальный театр пластики "Кафедра";
3 место – Республика Башкортостан, Башкирская студенческая народная театральная студия "Оскон", спектакль "Последние свидетели".
В номинации "Лучший детский спектакль":
1 место – Саратовская область, спектакль "Черная курица, или подземные жители", Театр-студия "Театралика";
2 место – Республика Башкортостан, спектакль "Таганок", Образцовая детская театральная студия "Арлекин";
3 место – Нижегородская область, спектакль "Слезы, грезы и курьезы", Нижегородская областная студия творческого развития "ОПЕРЕНИЕ".
Лучшие режиссерские работы:
молодежные театры – Юлия Артемьева, режиссёр спектакля по рассказам А.Платонова "Корова", Пермский край;
детские театры – Анжелика Лозановски, Саратовская область, режиссёр спектакля "Черная курица, или подземные жители".
Лучшие актеры:
среди актеров молодежных театров – Вячеслав Краснов и Максим Васильев за роль Маяковского в спектакле "Маяк", Чувашская Республика;
среди актеров детских театров – Даниил Розенфельд за роль Алеши в спектакле "Черная курица, или подземные жители", Саратовская область.
Лучшие актрисы:
среди актрис молодежных театров – Милена Колесникова, Пермский край (исполнительница роли Коровы в спектакле "Корова");
среди актрис детских театров – Александра Губанова, Саратовская область (исполнительница роли Черной курицы в спектакле "Черная курица, или подземные жители").
Победители конкурса афиш и плакатов:
Возрастная категория от 6 до 17 лет:
1 место – Коробочкина Эвелина, Саратовская область;
2 место – Бадикова Анастасия, Саратовская область;
3 место – Бузмакова Дарья, Кировская область.
Возрастная категория 18-30 лет:
1 место – Ноганёва Христина, Пензенская область;
2 место – Козятинский Роман, Самарская область;
3 место – Клочан Виктория, Саратовская область.
Лучшие спектакли (молодежный – "Корова", Пермский край и детский – "Черная курица", Саратовская область) планируются к показу на телеканалах в регионах округа.
По информации пресс-службы полномочного представителя президента РФ в ПФО, 25 апреля 2022 года в Ижевске состоится торжественная церемония награждения победителей с показом лучшего молодежного спектакля на большой сцене Государственного национального театра Удмуртской Республики.
Все театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке "финалисты": http://театральноеприволжье.рф/2021/finalists
Посмотреть, как проходила церемония подведения итогов можно также на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «голосование» по ссылке: http://xn--80aagjcbgozdsmdljgyc7qka.xn--p1ai/2021/vote
СПРАВКА:
Фестиваль "Театральное Приволжье" – окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в год Театра в России (2019 г.).
Конкурс в рамках фестиваля проводится для молодёжных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет).
Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.
В сезоне 2021-2022 гг. участие в фестивале приняли 399 театральных коллективов и около 5000 актеров.
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