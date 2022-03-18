Нижегородская студия "ОПЕРЕНИЕ" стала лауреатом окружного фестиваля "Театральное Приволжье" Культура и отдых

Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя президента РФ в ПФО

Во Всемирный день театра 27 марта состоялось подведение итогов и объявление победителей фестиваля "Театральное Приволжье".

В финал проекта вышли 28 спектаклей из всех субъектов ПФО, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов.

Центральной онлайн-площадкой торжественной церемонии стала столица Удмуртской Республики – город Ижевск.

К прямой трансляции подключились студии во всех регионах Приволжского федерального округа, в которых за подведением итогов наблюдали участники фестиваля – молодые актеры, режиссеры и эксперты из числа признанных театральных деятелей.

Перед оглашением результатов голосования экспертов заместитель полпреда Олег Машковцев поприветствовал финалистов и участников мероприятия от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, поздравил со Всемирным днем театра и пожелал творческих успехов.

Выступления регионов начались с демонстрации "видеооткрытки" финалиста. Затем в ходе онлайн-трансляции представители региональных экспертных жюри огласили свои версии победителей фестиваля по разным номинациям. По итогам экспертного голосования определены победители среди молодежных и детских спектаклей, лучшие актеры, актрисы и режиссерские работы (в молодежной и детской номинациях), а также победители среди авторов театральных афиш и плакатов.

Лауреаты фестиваля "Театральное Приволжье":

В номинации "Лучший молодежный спектакль":

1 место – Пермский край, спектакль "Корова", Авторский студенческий театр "17-ая Скрипка";

2 место – Чувашская Республика, спектакль "Маяк", Студенческий экспериментальный театр пластики "Кафедра";

3 место – Республика Башкортостан, Башкирская студенческая народная театральная студия "Оскон", спектакль "Последние свидетели".

В номинации "Лучший детский спектакль":

1 место – Саратовская область, спектакль "Черная курица, или подземные жители", Театр-студия "Театралика";

2 место – Республика Башкортостан, спектакль "Таганок", Образцовая детская театральная студия "Арлекин";

3 место – Нижегородская область, спектакль "Слезы, грезы и курьезы", Нижегородская областная студия творческого развития "ОПЕРЕНИЕ".

Лучшие режиссерские работы:

молодежные театры – Юлия Артемьева, режиссёр спектакля по рассказам А.Платонова "Корова", Пермский край;

детские театры – Анжелика Лозановски, Саратовская область, режиссёр спектакля "Черная курица, или подземные жители".

Лучшие актеры:

среди актеров молодежных театров – Вячеслав Краснов и Максим Васильев за роль Маяковского в спектакле "Маяк", Чувашская Республика;

среди актеров детских театров – Даниил Розенфельд за роль Алеши в спектакле "Черная курица, или подземные жители", Саратовская область.

Лучшие актрисы:

среди актрис молодежных театров – Милена Колесникова, Пермский край (исполнительница роли Коровы в спектакле "Корова");

среди актрис детских театров – Александра Губанова, Саратовская область (исполнительница роли Черной курицы в спектакле "Черная курица, или подземные жители").

Победители конкурса афиш и плакатов:

Возрастная категория от 6 до 17 лет:

1 место – Коробочкина Эвелина, Саратовская область;

2 место – Бадикова Анастасия, Саратовская область;

3 место – Бузмакова Дарья, Кировская область.

Возрастная категория 18-30 лет:

1 место – Ноганёва Христина, Пензенская область;

2 место – Козятинский Роман, Самарская область;

3 место – Клочан Виктория, Саратовская область.

Лучшие спектакли (молодежный – "Корова", Пермский край и детский – "Черная курица", Саратовская область) планируются к показу на телеканалах в регионах округа.

По информации пресс-службы полномочного представителя президента РФ в ПФО, 25 апреля 2022 года в Ижевске состоится торжественная церемония награждения победителей с показом лучшего молодежного спектакля на большой сцене Государственного национального театра Удмуртской Республики.

Все театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке "финалисты": http://театральноеприволжье.рф/2021/finalists

Посмотреть, как проходила церемония подведения итогов можно также на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «голосование» по ссылке: http://xn--80aagjcbgozdsmdljgyc7qka.xn--p1ai/2021/vote

СПРАВКА:

Фестиваль "Театральное Приволжье" – окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в год Театра в России (2019 г.).

Конкурс в рамках фестиваля проводится для молодёжных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет).

Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.

В сезоне 2021-2022 гг. участие в фестивале приняли 399 театральных коллективов и около 5000 актеров.

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