Франшиза: что такое паушальный взнос

Паушальное вложение – это вступительный взнос. Так как необходимая сумма выплачивается покупателем франшизы после успешной сделки и до начала всех работ по приобретенной бизнес-идеи. Иначе говоря, человек получает право стать участником сети компании. Для выбора бизнес-идей вы можете изучить каталог франшиз, где представлена необходимая информация.

Данная вступительная плата – это сумма, которую предприятие выставляет вам, чтобы предоставить право работать под его брендом. Однако сегодня, когда конкуренция очень высока, предприниматели используют этот вклад как отличительный знак.

В настоящее время этот вступительный шаг можно назвать оплатой за все функции и услуги, которые предоставляет предприятие. Среди них права на использование:

названия,

оборудования,

стиля работы.

Сумма также включает в себя обучение, план, инструкции и другие элементы. Стоит учесть, что существуют франшизы, рассчитанные на новичков, где нет необходимости иметь опыт в сфере предпринимательства.

Почему и когда необходимо внести свой вклад

Оплата производится за использование товарного знака. Большинство компаний также предоставляет широкий спектр других услуг, от консалтинга до маркетинга, бухгалтерского учета и юридической поддержки. В каждой франшизе в фиксированную плату включены разные моменты. Взнос должен быть совершен при заключении договора.

Что влияет на размер оплаты

Небольшой вклад:

если компания хочет быстро и эффективно расширить свою сеть;

если компания производит товар сама.

Большой вклад, если франшиза предлагает дополнительные услуги, оборудование, обучение, персонал, выезд команды и многое другое.

В чем разница между паушальным платежом и роялити

Фиксированная оплата за предоставленные возможности выплачивается один раз при заключении договора. Каждый взнос индивидуален. Что касается роялти, то это периодический платеж в виде фиксированной суммы или процента от дохода. Выплата производится раз в месяц или квартал. Каждый представитель франшизы сам устанавливает сумму и сроки.

Франшизы без вкладов

Чаще всего для получения франшизы нужны минимальные финансовые вложения. Так как франшизы с низкой стоимостью суммы для старта легче продавать. Однако известные компании могут повысить цену из-за популярности бренда, но такие затраты быстро окупаются.

Можно ли доверять компаниям, продающим франшизу без оплаты

Несомненно, можно доверять. Но если это франшиза из торговой сферы. В данном случае, это нормальная практика. Ведь вместо взноса партнер покупает первую партию товара. Это обязательный этап сотрудничества.

Можно ли вернуть фиксированную плату за франшизу

Бизнес – сложная тема, и такой вопрос возникает достаточно часто. В конце концов, судебные разбирательства в данной сфере бизнеса не редкость. Причины могут быть разными. Но суть всегда одна и та же. Одна из сторон недовольна сотрудничеством. Мошенничество в этой среде также распространено.

Так можно ли вернуть данный взнос или нет? Ответ – да, вы можете вернуть взнос, если договор франчайзинга:

неправильный, такое встречается, если компании желают быстрее оформить все и получить деньги и не уделяют должного внимания всем юридическим моментам при составлении договора;

не зарегистрирован в Роспатенте. Каждый договор необходимо регистрировать в Роспатенте. Это обязательный момент при таком сотрудничестве, который дает вам гарантию, что вы сможете вернуть взнос.

Есть множество нюансов, которые стоит учитывать при приобретении франшизы.

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