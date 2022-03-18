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Спорт

Нижегородец Роман Комаров выиграл Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию

28 марта 2022 13:03  [81] Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородец Роман Комаров выиграл Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в чемпионате России и Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах, который прошел с 23 по 27 марта 2022 года в Новосибирске, нижегородская команда выступила в составе 18 человек, из которых 12 спортсменов представляли МБУ СШ №12.

На Всероссийских соревнованиях абсолютным победителем стал Роман Комаров, который в течение четырех дней занимал первые места в разных дисциплинах: "лыжная гонка – спринт", "лыжная гонка – классика – общий старт", "лыжная гонка – эстафета – 3 человека" (смешанная), "лыжная гонка – лонг".

В чемпионате России нижегородки заняли четвертое место в дисциплине "лыжная гонка – эстафета – 3 человека".

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Теги:
Лыжный спорт Соревнования
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