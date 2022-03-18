ФоРГО представил рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2021 года Политика

Фото: пресс-служба ФоРГО

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представил рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2021 года.

Отмечается, что рейтинг является интегральным он построен на использовании данных Минфина, Росстата и Налоговой службы и формируется на основе учета девяти критериев. Среди них: средняя зарплата, прожиточный минимум, индекс промышленного производства, динамика НДС, отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов бюджета.

Все критерии условно можно разделить на два блока. Так, критерии социально-экономического блока выявляют ключевые социально-демографические и экономические показатели, оказывающих наибольшее влияние на социальное благополучие. Набор критериев экономического блока позволяет дать комплексную оценку состояния реального сектора экономики субъекта РФ, а также сопоставляет его с бюджетными обязательствами региона перед государством.

Всего же в топ вошли 35 субъектов. В первой десятке – ЯНАО, Москва, ХМАО, С-Петербург, Татарстан, Коми и Челябинская и Московская области (разделили шестое место), Пермский и Красноярский края (восьмое место), Кемеровская, Свердловская и Иркутская области.

Во второй десятке – Хакасия, Хабаровский край, Ленинградская, Мурманская, Самарская области, НАО, Якутия, Приморский край, Курская область и Краснодарский край.

Третью десятку представили Тюменская, Томская, Калужская, Сахалинская, Архангельская, Белгородская, Новосибирская, Магаданская, Нижегородская и Ярославская области. Замкнули рейтинг Воронежская область, Камчатский край, Карелия, Калининградская область и Чукотка.

Оценивая полученные результаты, глава ФоРГО Константин Костин отмечает, что в регионах, вошедших в рейтинг, проживает почти 60% населения страны, что позволяет говорить о существенном запасе прочности в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию.

Соглашаясь с этой оценкой, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов замечает, что о серьезных ресурсах устойчивости регионов свидетельствует динамика их движения в рейтинге. Например, Нижегородская область по итогам 2021 года поднялась с 40 на 29 место. Это позволяет прогнозировать более высокий уровень защиты региона от санкционного давления.