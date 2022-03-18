Около 300 детей из нижегородских детдомов и реабилитационных центров посетит передвижную выставку "Поезд Победы" Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Около 300 детей из нижегородских детдомов и реабилитационных центров посетит передвижную выставку "Поезд Победы". Об этом сообщили организаторы выставки – министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Так, 28 марта 2022 года в "Поезде Победы" побывали воспитанники школы-интерната №1 для детей-сирот Нижнего Новгорода.

"Очень познавательная экскурсия. Мне жаль людей, попавших под бомбежку, раненых солдат. Благодаря всем героям войны я живу под мирным небом. Спасибо за приглашение на экскурсию. Если будет возможность, обязательно еще раз побываю на этой выставке", - отметила одна из воспитанниц, побывавших на экскурсии.

"Удивительная экспозиция! "Поезд Победы" перевез нас в тяжелые военные годы. Ком в горле встает от всего увиденного. Наши дети должны знать, какой ценой досталось мирное небо над головой. А взрослые должны приложить все усилия для сохранения счастья и мира на земле", - сказала директор школы-интерната №1 Ольга Кочеткова.

Напомним, "Поезд Победы" прибыл в Нижний Новгород в воскресенье, уникальная экспозиция будет работать на платформе Московского вокзала до 29 марта включительно. Выставочная экспозиция рассказывает о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Она отражает и мирное время в последние часы перед войной, и фронтовые истории, и возвращение победителей домой. В составе поезда также представлены санитарный, штабной вагоны, вагон-концлагерь, бронепоезд.

"Сегодня и завтра "Поезд Победы" посещают учащиеся школ, дети из детских домов и социально-реабилитационных центров. Приходят дети разного возраста, но после посещения выставки никто не остается равнодушным. Многие говорят, что хотят посетить экспозицию еще раз. Очень здорово, что выставка интерактивная, ребята не только могут побывать на экскурсии и увидеть экспонаты, но и потрогать вещи своими руками, посмотреть мультимедийные видео", - отметила исполнительный директор НРО ВОД "Волонтеры Победы" Дарья Лежнина.

Организаторы выставки в Нижегородской области сообщили, что уникальную экспозицию сможет увидеть более 120 воспитанников детских домов Нижнего Новгорода, Павловского, Балахнинского и Дальнеконстантиновского районов, а также 170 подростков из нижегородского, кстовского, сосновского, богородского, перевозского, семеновского и борского реабилитационных центров.