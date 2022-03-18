Траектории трудоустройства с учетом потребностей регионального бизнеса формирует центр карьеры ННГУ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Помощь в этом вузам призван оказать федеральный ресурсный центр.

Специальный ресурсный центр по трансформации центров карьеры в университетах запускают в Министерстве образования и науки РФ. Он будет консолидировать опыт работы вузовских центров карьеры по всей России. Решении проблемы трудоустройства выпускников высших учебных заведений сейчас в приоритете у государства. Так, по поручению Президента РФ Владимира Путина в конце 2021 года Правительство утвердило Долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года.

Начальник управления развития компетенций и карьерного проектирования ННГУ им. Н.И. Лобачевского Роман Золотов рассказал, как изменится работа на местах.

"Сейчас Министерство образования и науки РФ делает большой упор на работу центров карьеры в вузах. И здесь речь идет не только о работе со студентами в рамках знакомства их с рынком труда и работодателями, организаций карьерных и профориентационных мероприятий. Здесь идет речь о более глубокой работе, которая направлена на точечное решение проблем каждого выпускника. Ресурсный центр позволит оперативно обмениваться информацией с коллегами и перенимать лучшие практики: практики содействия трудоустройству выпускников, практики по развитию компетенций и другие", – рассказал Роман Золотов.

В задачи нового ресурсного центра войдет аналитическое, методологическое, экспертное и информационно-техническое сопровождение центров карьеры, а также их цифровая трансформация, включая систему мониторинга, сбора и анализа данных. Кроме того, для каждого вузовского центра разработают KPI, определенные формы работы и показатели, единые для всех вне зависимости от региона. Но при этом проекты вузовских центров будут реализовывать с учетом специфики каждого региона, с учетом тех работодателей, которые присутствуют в регионе.

"Каждый регион сильно отличается друг от друга. И экономически, и по социальным показателям. Здесь важно учитывать эти составляющие в работе", – рассказывает Роман Золотов.

Показатели, которые войдут в Положение о центре карьеры, разработали при участии представителей более 80 вузов страны. Специалисты тщательно проработали каждое направление работы и совместными усилиями сформировали перечень показателей, которые должны будут выполнять Центры карьеры при учреждениях высшего образования России. От ННГУ им. Лобачевского участие в разработке принимали директор Центра карьеры Светлана Романенко и начальник управления развития компетенций и карьерного проектирования Роман Золотов.

"Нас очень порадовало, что мы сами формируем эти показатели, не просто нам спустили сверху и сказали: “Делайте вот так”, нам дали возможность самим поучаствовать в формировании показателей, оценить себя и свою работу, посмотреть работу коллег из других регионов", – рассказал Роман Золотов.

Для решения кадровых задач сейчас по всей России открывается большое количество центров компетенций. Работа ведется в содействии с платформой "Россия – страна возможностей". В ННГУ им. Лобачевского, опережая текущие изменения, уже создан центр компетенций, который объединен с центром карьеры под эгидой Управления центра развития. По словам Романа Золотова, сейчас идет финальный этап набора сотрудников. Команда уже готова включиться в активную работу и проработать очень детально все предложения со стороны министерства. Уже разработаны стратегические планы развития. Одним из приоритетных направлений в ННГУ стала цифровизация.

"Трансформация центров карьеры первоочередно несет в себе такой посыл. Мы должны стать, с одной стороны, более системными и в тоже время ближе к нашим “клиентам” – это и студенты, и выпускники, и работодатели. У нас уже есть партнеры, которые работают по всей стране. Например, Факультетус. Его активно поддерживает министерство, это хорошая платформа для того, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие выпускников, студентов вуза, работодателей в цифровой среде в формате онлайн", – рассказывает Роман Золотов.

Специалисты Университета в работе активно используют имеющиеся ресурсы и в то же время не отказываются от идеи создать собственную цифровую платформу, которая станет огромным подспорьем в работе центров компетенции и карьеры для решения кадровых вызовов, поставленных государством.

"Университет Лобачевского – один из ведущих вузов страны, поэтому мы должны не догонять, а быть на шаг впереди, чтобы и своим опытом делиться с коллегами и показывать работу, как можно организовать деятельность в вузе. Это с точки зрения привлекательности самого университета тоже даст свой результат", – уверен Роман Золотов.