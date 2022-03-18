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Культура и отдых

Деятели театрального искусства Нижегородской области получили федеральные и региональные награды

28 марта 2022 17:15  [90] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Деятели театрального искусства Нижегородской области получили федеральные и региональные награды. Об этом сообщает правительство региона.

Согласно информации, в центре культуры "Рекорд" 27 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню театра, на котором деятелям театрального искусства Нижегородской области были вручены награды.

В целом 34 человека – работники региональных театров и преподаватели Нижегородского театрального училища – получили премии, благодарственные письма, почетные грамоты.

По словам первого заместителя министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, театры Нижегородской области выпустили в 2021 году 40 премьер.

Лауреатами главной театральной награды Нижегородской области – Премии имени Н.И. Собольщикова-Самарина – были удостоены: Дмитрий Коновалов (заслуженный работник культуры РФ, директор Нижегородского театра комедии), Татьяна Гарькушова (артист-вокалист Нижегородского театра оперы и балета) и Елена Суродейкина (заслуженная артистка РФ, артистка Нижегородского театра драмы).

Благодарность министра культуры Российской Федерации получил ведущий артист Нижегородского театра комедии Игорь Смеловский.

Первые премии областного театрального фестиваля «Премьеры сезона» вручили Нижегородскому ТЮЗу за спектакль "Доходное место" по пьесе А. Н. Островского и Саровскому драматическому театру за спектакль "Свободный Тибет" по мотивам рассказа Романа Михайлова.

Диплом фестиваля "Премьеры сезона" "За поэзию педагогики" получил заслуженный артист России, педагог-режиссер Нижегородского театрального училища Андрей Ярлыков. Дипломами "Творческая удача" были награждены коллектив Кстовского театра кукол и артистки Дзержинского театра драмы Татьяна Орлова и Лариса Шляндина.

Свыше 20 работников театров Нижегородского области и преподавателей Нижегородского театрального училища были удостоены почетных грамот и благодарственных писем губернатора, Законодательного собрания и правительства Нижегородской области.

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Теги:
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