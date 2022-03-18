Нижегородская область вошла в тройку лидеров по числу заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область вошла в тройку лидеров по числу заявок на форум "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, на краудплатформу уже подано 2266 идей от 4430 участников из 23 регионов. Самые активными стали Москва, Самарская и Нижегородская области.

Глеб Никитин напомнил, что на прошлом форуме Нижегородская область также была одним из самых активных регионов.

За первую неделю наибольшее число заявок пришло по направлениям "Национальная социальная инициатива" (877 идей), "Развитие регионов" (335 идей) и "Открытый разговор" (280 идей). Заявки принимаются по семи направлениям.

Цель форума "Сильные идеи для нового времени" - выбрать и воплотить в жизнь 100 сильных идей по развитию страны. Лучшие проекты получат поддержку Агентства стратегических инициатив, институтов развития и бизнеса, а также федеральных и региональных органов власти. Лучшие идеи представят руководству страны на очном форуме летом 2022 года.

Прием заявок на форум продлится до 22 апреля.