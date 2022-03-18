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Общество

Росприроднадзор утвердил проект рекультивации свалки на ул. Заовражной

29 марта 2022 10:12  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) утвердила проект рекультивации свалки на ул. Заовражной. Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, данный проект - один из двух, готовящихся к участию в федеральном проекте "Чистая страна", реализуемого в рамках национального проекта "Экология".

Стоимость проекта оценивается почти в 110 млн рублей. Площадь, подлежащая рекультивации - 3,64 га. Обязательным условием участия в федеральном проекте является наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы по проекту рекультивации земельного участка под свалкой, образованной в 2017 году.

"Проект предусматривает ее рекультивацию и будет реализован в течение 12 месяцев в два основных этапа: технический (стабилизация отходов песчано-цементной смесью, укладка георешетки и геотекстиля) и биологический (восстановление плодородного грунта и засев травянистыми растениями)", - заявил Юрий Шалабаев, подчеркнув, что особенность проекта в том, что отходы расположены на очень крутом склоне и частично в водоохранной зоне р. Ока.

По мнению главы города, рекультивация свалки не только позволит улучшить экологическое и санитарное состояние территории, но и существенно снизит риск оползневых процессов на склоне.

Мэр города также отметил, что второй объект, заявленный от города для участия в федеральном проекте "Чистая страна", - несанкционированная свалка отходов, расположенная на Московском шоссе, д.473, 475.

"Проект также сейчас находится на государственной экологической экспертизе в центральном аппарате Росприроднадзора. Средства на проектирование выделены правительством области на условиях софинансирования", - подытожил Юрий Шалабаев.

Напомним, первым объектом, рекультивация которого в настоящее время проводится на территории Нижнего Новгорода с привлечением средств федерального бюджета, стала Шуваловская свалка. Работы по данному объекту организованы министерством экологии Нижегородской области и должны быть завершены в ноябре 2022 года.

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Теги:
Свалки Экология
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