Рост поддержки россиянами спецоперации на Украине зафиксировал Фонд "Общественное мнение" Общество

Рост поддержки россиянами спецоперации на Украине зафиксировал Фонд "Общественное мнение" (ФОМ).

Как сообщается Деловая газета "Взгляд", ссылаясь на данные опроса ФОМ, за прошедший месяц среди россиян выросла поддержка спецоперации на Украине до 73%,

По состоянию на 27 февраля решение о начале специальной военной операции на территории Украины считали правильным 65% россиян, к 20 марта – 73%, следует из данных на сайте ФОМ.

"На вопрос о целях России ответ "обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО" дали 71%, «защитить население ДНР и ЛНР" – 52%, "изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти» – 21% опрошенных. 10% респондентов выбрали позицию «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России». Не дали ответа на вопрос 8% участников опроса", – отметили в ФОМ.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос был проведен 18 – 20 марта 2022 года в 53 субъектах России среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что спецоперацию России на Украине поддерживает 74% россиян, что на 9% больше, чем по состоянию на 25 февраля.