Автодилер "Mercedes – Benz" в Нижнем Новгороде работает в штатном режиме Бизнес

Фото: https://yandex.ru/maps

Автодилер "Mercedes – Benz" компания ООО "Плаза Плюс" в Нижнем Новгороде продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области, в компании ответили на предостережение ведомства, сообщение, что "ООО "Плаза плюс" продолжает стабильно работать".

Кроме того, в компании не планируется введение простоя и неполного рабочего дня, зарплата выплачивается в установленные сроки. Но в случае введения подобных мер,

Однако в случае руководство компании "обязуется сообщить информацию в установленном порядке" в Госинспекцию труда.

Напомним, что работники и работодатели могут проконсультироваться по вопросам трудового права по телефону "горячей линии" Госинспекции труда в Нижегородской области (831) 411-89-51 с 09:00 до 21:00 ежедневно, без выходных или по телефону федеральной "горячей линии" 8 800 707 8841 работает ежедневно и круглосуточно, бесплатно по всей России.