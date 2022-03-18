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Общество

"Горячая линия" по работе новой маршрутной сети заработала в Нижегородской области

29 марта 2022 14:25  [101] Общество

"Горячая линия" по предстоящим изменениям в работе общественного транспорта заработала в Нижегородской области, сообщил директор ГКУ "Центр развития транспортных систем»" Артем Бафанов в ходе онлайн-конференции, которая транслировалась на странице "Нижегородской правды" в социальной сети "ВКонтакте".

Задать вопросы по горячей линии и оставить свои предложения жители могут по телефону: +7-958-548-04-80 в рабочее время (с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг, с 9.00 до 17.00 по пятницам).

Как сообщил Артем Бафанов, изменения маршрутной сети затронут Нижний Новгород, Дзержинск, Борский, Богородский, Балахнинский, Городецкий, Кстовский и Арзамасский районы.

"Каждое предложение, которое поступает, мы анализируем с использованием программного обеспечения математической модели транспортной системы. Это исключает субъективное отношение к тому или иному решению. Программа пересчитывает показатели маршрутной сети, и в случае, если мы видим сокращение интервальности, уменьшение времени в пути, увеличение скорости общественного транспорта, эти предложения принимаются", - сообщил Артем Бафанов.

На вопрос нижегородцев о необходимости оплаты проезда во время возможных пересадок Артем Бафанов сообщил, что действующие абонементы и проездные позволят осуществлять пересадки без дополнительной оплаты. Такое правило вскоре будет распространено на льготные проездные билеты.

В числе преимуществ, которые жители агломерации получат в результате транспортной реформы, директор ГКУ "Центр развития транспортных систем" назвал увеличение скорости передвижения пассажиров, снижение времени ожидания на остановках, улучшение комфортности и безопасности подвижного состава. Будет решена застарелая проблема, связанная с резким снижением количества единиц общественного транспорта на маршрутах в вечернее время. Новая система брутто-контрактов сделает нарушения расписания для автоперевозчиков экономически невыгодными.

В Нижнем Новгороде уже запущено шесть тестовых маршрутов, которые работают по брутто-контрактам. Это маршруты А-5 "Площадь Горького – Подновье", А-27 "Поселок Высоково - Улица Артельная", А-33 "Улица Дружаева - Станция метро "Кировская", А-23А "Улица Памирская - ДК Красная Этна", "А-25 "Красное Сормово - Улица Левинка", "А-53А "Автовокзал "Щербинки" - Кладбище "Румянцево" и А-53Б "Автовокзал "Щербинки" - Деревня Ройка"». Ведется оценка их работы.

Заместитель генерального директора АО "Институт "Стройпроект" Виктория Калинина отметила, что с декабря 2021 года – с момента начала общественного информирования по поводу новой маршрутной сети - поступило уже около 1300 обращений нижегородцев в адрес организации-проектировщика и регионального министерства транспорта. В результате первоначальная схема новой маршрутной сети изменилась на 30%. Работа с замечаниями и предложениями жителей в отношении транспортной реформы продолжается.
Виктория Калинина рассказала об исследовательской работе, которая предшествовала формированию новой маршрутной сети: измерялась скорость движения общественного транспорта на всех маршрутах, его заполняемость на разных участках маршрутов в разное время суток, анализировалось движение маршрутных единиц в автомобильном потоке, работа светофорных объектов там, где автобусы, трамваи и троллейбусы вынуждены поворачивать в потоке автомобилей, определялись точки притяжения – средоточие мест расположения компаний и организаций с наибольшим числом работников, крупных жилых микрорайонов, вузов. Также была проанализирована их транспортная доступность.

"Так, для ЖК "Анкудиновский парк" предусмотрено два новых маршрута – до автостанции "Щербинки" и до автостанции "Сенная", где жители смогут пересесть на другие виды транспорта. Сделать это будет легко, так как в районе автовокзала планируется построить новый пересадочный транспортный узел", - сказала Виктория Калинина.

В рамках онлайн-конференции нижегородцы задали участникам мероприятия около 100 вопросов. На часть из них ответы были даны непосредственно в ходе прямого эфира. Больше всего обращений поступило от жителей Балахны с просьбой о продлении автобусного маршрута №7 до ул. Загородной, а также от жителей Кстово – о сохранении маршрута №11 и действующей схемы движения автобуса №225. На эти вопросы даны положительные ответы.

На оставшиеся вопросы адресаты получат письменные ответы.

По словам Виктории Калининой, АО "Институт "Стройпроект" внимательно изучит все поступившие предложения и замечания. Не исключено, что маршрутную сеть нижегородской агломерации могут ждать новые изменения.

Напомним, что продолжается разработка интерактивной электронной карты новой маршрутной сети. Ее тестовый запуск запланирован на конец апреля – май. Таким образом, еще до того, как начнут изменяться маршруты общественного транспорта, нижегородцы смогут посмотреть, как им удобнее доехать из пункта А в пункт Б с минимальной потерей времени. Для тех, кому по разным причинам будет неудобно пользоваться интерактивной картой, продолжит работу call-центр, а также планируется издание спецвыпуска газеты.

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Теги:
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