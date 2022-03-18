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Культура и отдых

Моноспектакль Кирилла Зайцева "Мой Лермонтов" пройдет в ТЮЗ 6 апреля

29 марта 2022 15:37  [43] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Моноспектакль Кирилла Зайцева "Мой Лермонтов" пройдет в ТЮЗ 6 апреля в 19:00. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Моноспектакль Кирилла Зайцева - это история единственного в своем роде русского поэта, Михаила Юрьевича Лермонтова, который погиб в возрасте 26 лет, но оставшийся в истории русской литературы как действительный гений, и вслед за Пушкиным взошедший на русский поэтический небосклон. 

Михаил Лермонтов в исполнении Кирилла Зайцева в спектакле - это образец благородства, мужества, чувства чести и способности любить. 
Спектакль состоит из писем, прозы, и последних, самых пронзительных и великих стихотворений поэта из альбома Одоевского, объединенных образом Кавказа, его красоты и его жестокой войны. 

Украшением спектакля является не только великолепное чтение текстов Зайцевым, но и исполнение им романсов на стихи Лермонтова под гитару, которой он профессионально владеет. 

Непреходящий живой интерес зрителей к героям и личности Лермонтова позволили Елене Черной - режиссеру-постановщику спектакля, вновь обратиться к его творчеству, чтобы представить свое видение героя, и с помощью команды художников и современных технологий по-своему отразить образы тех событий и героев стихотворений, чтобы они жили параллельно исполнению и вносили в восприятие стихов свою новую жизнь. 

Спектакль позволит по новому посмотреть на произведения Лермонтова, его героев, и в целом на его жизнь. Постановка будет интересна не только взрослым, но и школьникам, которые только знакомятся с творчеством поэта - поход в театр расширит рамки обыкновенного прочтения произведений. 

Режиссёр-постановщик и автор сценария – Елена Чёрная 

Продолжительность: 60 минут 

12+ 

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Теги:
Спектакль ТЮЗ
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