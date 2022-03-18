Нижегородский водоканал в соответствии с постановлением Правительства не будет начислять повышенные пени за просрочку платежей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Начисление пеней в случае неоплаты или несвоевременной оплаты услуг "холодное водоснабжение" и "водоотведение", оказанных АО "Нижегородский водоканал", будет осуществляться в тех же размерах, что и ранее.

Решение отвязать расчет пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг от выросшей до 20% годовых ключевой ставки Банка России приняло Правительство Российской Федерации. Таким образом, в 2022 году за основу по-прежнему будет браться ставка в 9,5% годовых.

При этом мораторий на начисление пеней, подобный действовавшему в начале пандемии коронавирусной инфекции, не вводится. Пени начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день. Начиная с 91-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. На сегодняшний день пени за просрочку платежа свыше 2-х месяцев начисляются почти 60 тысячам абонентов водоканала из числа населения.

"Важно понимать, что платежи от населения и предприятий являются основным источником финансирования работ по обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотведения, - подчеркнул директор Центра по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирнов. - Несвоевременная оплата услуг приведет к сбоям в расчетах с поставщиками за электроэнергию, необходимые для очистки воды реагенты, производимые ремонтные работы. Поэтому Нижегородский водоканал призывает жителей Нижнего Новгорода и Кстовского района соблюдать сроки оплаты за холодное водоснабжение и водоотведение и не допускать возникновения задолженности, погасить которую по мере ее роста будет все сложнее."

В случае, когда должник оказался в сложной жизненной ситуации и временно не может погасить долг, водоканал предлагает заключить договор о реструктуризации долга (если задолженность не взыскана судебным приказом и не является предметом рассмотрения в суде). Для этого необходимо обратиться в Центр по работе с абонентами. Записаться на прием можно по телефону 233-99-99 либо в личном кабинете на сайте АО "Нижегородский водоканал".