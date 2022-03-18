Центр наставничества для подростков "Хулиганодом" открылся в Кстове Общество

Центр наставничества для подростков "Хулиганодом" открылся в Кстове. Это второй подобный центр на территории Нижегородской области, первый работает в Нижнем Новгороде с 21 февраля 2021 года.

Как сообщает администрация Кстовского района, "Хулиганодом" рассчитан на работу с детьми из социальных приютов и трудных семей и подростками, испытывающими трудности в общении. Здесь ребята могут найти себе наставника, получить совет психолога, пройти бесплатные мастер-классы, просто почитать книжку или поиграть.

Открыл новый "Хулиганодом" глава МСУ Кстовского района Андрей Чертков. Первым в новый дом, как того требуют традиции, он запустил своего кота – мейн-куна по кличке Мишель.

"Мы очень рады, что такой центр открылся в Кстове. Я желаю ребятам обрести здесь то, что им необходимо, психологическую, педагогическую помощь или домашний уют. Надеюсь, "Хулиганодом" станет для них вторым домом", - сказал Андрей Чертков.

На сегодняшний день центр собрал уже более 20 подростков. Ребята мастерят, рисуют, сажают цветы, пекут печенье, а главное - общаются и строят планы на будущее. Сейчас подростки активно обсуждают ремонт еще одной, пока пустующей комнаты, который они планируют провести собственноручно.

В открытии нового "Хулиганодома" приняла участие первый заместитель исполнительного директора НКО "Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе" Екатерина Никитина.

"Опыт работы "Хулиганодома" показал, что дети тянутся туда, где они могут заниматься чем-то интересным. Ребенку просто необходимо место, куда он может прийти пообщаться и поиграть с друзьями. Кроме того, здесь будет много развлекательных и познавательных мероприятий, интересных мастер-классов – кулинарных, художественных, спортивных. Мы хотим, чтобы центр в Кстове стал местом, куда дети хотят попасть, где их ждут и любят", - сказала Екатерина Никитина.

Проект реализуется силами фонда "Жизнь без границ". По словам директора фона Марины Ефимовой, для того чтобы сформировать устойчивую инфраструктуру помощи подросткам, открытие таких центров планируется по всей области. В ближайшее время они могут появиться в Урене и Арзамасе.

"Хулиганодом" — это место, в котором подросток может найти наставника, выбрать занятие по душе, получить анонимную помощь психолога, принять участие в семинарах, тренингах и мастер-классах. Центры наставничества работают по принципу "ребенок плюс окружение".

Планируется, что наставниками для детей станут и сотрудники ведущих предприятий и организаций области, которые будут знакомить подростков с азами профессий, организовывать и стажировки, помогут сделать осознанный выбор профессии. Каждый наставник проходит специальное обучение, прежде чем приступить к работе с подростками.



СПРАВКА:

Цель проекта создания "Хулиганодома" – формирование эффективной технологии профилактики правонарушений, инструментом которой является наставничество над подростками, состоящими на межведомственном контроле в КДНиЗП. Проект реализуется фондом "Жизнь без границ" при поддержке правительства Нижегородской области и "Центра 800". Фонд, в свою очередь, является партнером платформы "800 добрых дел".

Центры наставничества работают по принципу "ребенок плюс окружение". Подростки получают помощь от наставников и психологов, проходят обучение и общаются со сверстниками. За год работы нижегородский центр наставничества посетили 3340 человек (дети, родители, специалисты), было проведено более 200 занятий, мастер-классов, семинаров, тренингов и 150 консультаций психологов. Успешная практика центра размещена на портале АСИ "Смартека" губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным как рекомендуемая к тиражированию.