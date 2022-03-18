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Общество

Нижегородскую школьницу Софию Меркурьеву наградили медалью и грамотой президента РФ

29 марта 2022 16:49  [70] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородскую школьницу Софию Меркурьеву наградили медалью и грамотой президента РФ. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, София Меркурьева получила памятную медаль и грамоту президента Российской Федерации "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе".

Награду девушке вручили заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и министр образования, науки и молодежной политики Ольга Петрова.

Сообщается, что лауреаты Международной премии #МыВместе были объявлены в Москве 4 декабря 2021 года. София Меркурьева стала единственной представительницей Нижегородской области среди победителей.

Проект школьницы "Правовая аксиома" занял первое место в номинации "Страна возможностей" трека "Волонтеры и НКО" (возрастная категория от 14 до 17 лет). "Правовая аксиома" – это кружок, направленный на теоретическую и практическую подготовку школьников-медиаторов и повышение эффективности ведения профилактической и коррекционной работы в образовательных организациях. Победители трека "Волонтеры и НКО" были награждены грантами в размере до 600 тыс. рублей на реализацию своей инициативы.

 

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