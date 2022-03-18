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Общество

Нижегородская область примет участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

29 марта 2022 19:21  [92] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область примет участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, регистрация для школьников 5-7 классов продлится до 17 мая, для учеников 8-10 классов и студентов среднего профессионального образования – до 10 июня, для граждан иностранных государств – до 1 мая 2022 года. Зарегистрироваться можно на платформе конкурса.

В рамках церемонии запуска на стадионе «Нижний Новгород» состоялся телемост с участниками марафона "Больших перемен" из других городов. К эфиру присоединилась Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и Крым. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова.

По словам заместителя руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, по каждому из 12 направлений конкурса будут определяться абсолютные победители, которые получат призы, награды, возможности стажировок и путешествий.

Также в новом сезоне для тех, кто уже определился с выбором будущей профессии, появится трек "Большая перемена». Профи". Школьники смогут выбрать специализацию, получить наставников и пройти стажировки в компаниях, которые им интересны.

В 2022 году 300 победителей "Большой перемены" среди учеников 10 классов получат по 1 млн рублей на образование или запуск стартапа, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 победителей среди учеников 8-9 классов получат по 200 тыс. рублей на образование и саморазвитие. Победители конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей получат по 1 млн рублей. Студенты 1-2 курсов – по 200 тыс. рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа.

Кроме того, 300 победителей среди учеников 5-7 классов смогут отправиться в путешествие по России на поезде "Большой перемены".

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Теги:
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