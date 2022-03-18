Плитка ручной работы

Любая вещь, выполненная с применением техники "handmade", автоматически становится уникальной. Даже если она изготавливается по одному и тому же шаблону, все равно при желании можно найти отличия. Все это в полной мере относится к облицовочным покрытиям, хранящим тепло человеческих рук. Подобные изделия формируются и расписываются вручную, что, конечно же, является трудоемким и кропотливым процессом. Это напрямую сказывается на стоимости плитки и повышает ее декоративную ценность в разы. Если вы решили отдать предпочтение данному виду продукции, ознакомьтесь с рекомендациями по ее выбору, уходу и применению.

Плитка "handmade" во внутренней и наружной отделке

Чаще всего покрытия, изготовленные вручную, используются в оформлении ванных комнат или кухонь. Рабочая стенка, облицованная такой керамикой, как правило, не остается незамеченной, она акцентирует внимание и вносит ноту эксклюзивности в окружающее пространство. Это отличный способ выделить ту или иную зону, обыграть ее на контрасте с основной отделкой, подчеркнуть заданный стиль, внести необходимое обновление. Плитка ручной работы займет почетное место как в интерьере, так и экстерьере. К примеру, с помощью нее можно оформить участок от рукомойника до зеркала в санузле или выложить функциональный и эффектный кухонный фартук. Частично облицовка «handmade» может использоваться в пространстве гостиной или рабочего кабинета. Прекрасное сочетание с деревом, штукатуркой, бумажными обоями, камнем и даже пластиком делают ее универсальным материалом отделки. Лестница с подступенями, изготовленными ручным методом, не будет выглядеть скучно и однообразно. Многие образцы плитки из этой категории рассчитаны на применение за пределами внутреннего пространства. Используя плитку «handmade» в оформлении фасада, вы создаете визитную карточку жилища. Для этих целей также подойдут искусственные водоемы и миниатюрные беседки, расположенные на придомовой территории.

Советы по уходу за плиткой ручной работы

Уже в самом начале важно позаботиться о сохранении внешнего вида эксклюзивной облицовки. Для этого может потребоваться специальная обработка поверхности и владение информацией, какие средства по уходу лучше всего подходят. Оптимальное решение – ознакомиться с инструкцией производителя, где должно быть четко прописано, можно ли использовать покрытия на открытом воздухе, в напольной отделке и как устранять загрязнения с их поверхности. Если предварительно нанести на плитку ручной работы специальный слой, она не будет подвергаться агрессивному воздействию внешней среды, такому как температурные перепады, заморозки, выпадение осадков, ультрафиолет. Не рекомендуется в процессе уборки использовать щетку с грубой щетиной и подручные средства, способные оставить на верхнем слое царапины и прочие повреждения. Также следует исключить гели с содержанием хлора и порошки с абразивными веществами.

Какие нюансы следует учесть

В первую очередь это касается ожидания доставки эксклюзивного товара, которая может занять больше времени, нежели доставка традиционной керамики. Будьте готовы и к тому, что плитка ручной работы часто разнится по размеру, толщине и цветовым оттенкам. Рисунок на поверхности образцов из одной коробки также обычно имеет отличия. С одной стороны, это вносит легкую сумятицу, а с другой – делает отделку уникальной и еще более притягательной. Укладку облицовки лучше доверить специалисту, чтобы не испортить дорогостоящую продукцию, которая ценится во всем мире как у профессионалов, так и простых обывателей.

По материалам сайта https://keramoda.ru/

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