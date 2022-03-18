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"Видеоглаз" - лучшие комплексные системы видеонаблюдения

30 марта 2022 12:42  [63]

"Видеоглаз" – динамично развивающаяся компания, которая занимается разработкой, реализацией и монтажом высокотехнологичного оборудования, позволяющего вести наблюдение. Установка видеонаблюдения дает возможность круглосуточно контролировать персонал и обстановку на каком-либо объекте, снизить финансовые потери, анализировать действия и поведение клиентов.

Проектирование системы видеонаблюдения и ее установка

Для создания эффективной системы видеонаблюдения, следует определить круг стоящих перед ней задач. На производственных площадях с их помощью контролируют персонал и технологический процесс, в торговых центрах предотвращают кражи, а также анализируют поведение клиентов.

Видеонаблюдение на парковках, в небольших офисах и коттеджах можно проводить с помощью достаточно бюджетного оборудования. А для крупных предприятий компания "Видеоглаз" предлагает индивидуальные решения с использованием самых передовых технологий и аппаратуры. Предприятие наладило успешное сотрудничество с лучшими производителями, изготавливающими аппаратуру для видеонаблюдения, поэтому может предложить своим клиентам качественное оборудование по вполне приемлемой цене.

Монтаж оборудования

Система оснащается аналитическими модулями, задача которых – отправка запрограммированных оповещений пользователю в случае тревоги. Такое уведомление приходит на электронную почту, а также в виде сообщения на смартфон.

За счет использования видеоаналитики минимизируется человеческий фактор, то есть система может, например, автоматически подсчитать количество покупателей в торговой точке. Кроме того, система используется для кассовых операций, отслеживания подозрительного поведения, распознавания машин и других транспортных средств. Многие камеры укомплектованы базовой аналитикой, которая способна реагировать на движение и саботаж.

"Видеоглаз" – видеонаблюдение с широкими возможностями

Компания предлагает комплексные решения, имеющие такие достоинства:

  • возможность просмотра онлайн видео или файлов, содержащихся в архиве;
  • хранение всех данных на жестком диске;
  • защита облачного сервиса;
  • доступ из любой точки планеты;
  • возможность круглосуточного наблюдения с помощью видеокамер, имеющих подсветку и высокую чувствительность;
  • объединение камеры с охранной сигнализацией;
  • установка датчиков тревоги, оповещателей звукового и светового типа;
  • гарантия бесперебойной работы системы при отсутствии электричества.

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