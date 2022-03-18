Более 3,5 тыс. человек посетило выставку "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Более 3,5 тыс. человек посетило выставку "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Организаторами выставки выступили министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

"Приятно, что нижегородцы всех возрастов проявляют большой интерес к истории Великой Отечественной войны. "Поезд Победы" - очень интересный и полезный проект, дающий возможность прикоснуться к славным страницам прошлого, проникнуться духом эпохи. По железным дорогам воины уходили на фронт и по ним же возвращались с Победой обратно. Размещение экспозиции в вагонах поезда позволяет лучше ощутить свою сопричастность к событиям прошлого", - отметил Глеб Никитин.

Первыми гостями выставочной экспозиции стали ветераны Великой Отечественной войны Евгения Николаевна Нечаева и Исаак Захарович Ясиновский. Большим успехом экскурсии пользовались у детей. За три дня экспозицию посетили воспитанники 13 социально-реабилитационных центров, девяти детских домов, а также 108 организованных школьных групп.

"За три дня, когда "Поезд Победы" находился в Нижнем Новгороде, его успели посетить разные категории жителей - ветераны Великой Отечественной войны, дети из детских домов, учащиеся школ, жители и гости города. После посещения выставки никто не остался равнодушным. Мы очень ждём Поезд Победы к нам в гости, с уже новой, обновлённой экспозицией", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.