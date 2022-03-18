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"РУСАЛАЙТ" - лидер в сфере производства осветительного оборудования

30 марта 2022 15:24  [66]

Компания "РУСАЛАЙТ" уже много лет изготавливает светодиодные светильники, печатные платы, модули и драйвера. Предприятие успешно разрабатывает энергоэффективные осветительные системы, обладающие высокой степенью надежности и безупречным качеством исполнения.

Производственно-техническая база предприятия расположена на обширной территории, где установлено самое современное оборудование. Компания производит офисные и промышленные светильники премиум уровня, используя инновационные разработки и передовые технологии, при этом цена на всю продукцию достаточно доступна.

Ассортимент компании "РУСАЛАЙТ"

Производитель предлагает широкий выбор:

  • печатных плат;
  • уличных и промышленных светильников;
  • офисных и торговых систем освещения;
  • светодиодных драйверов и модулей;
  • архитектурных светильников.

Стоит отметить, что предприятие изготавливает индивидуальные системы освещения и высококачественные печатные платы под заказ.

Профессиональная компетентность, уважение к каждому клиенту и соблюдение этических норм – принципы, которые сотрудники компании соблюдают при обслуживании всех покупателей, что дает возможность предприятию лидировать на рынке осветительного оборудования.

Почему компании доверяют

"РУСАЛАЙТ" имеет репутацию производителя, который предлагает своим покупателям исключительно надежное оборудование самого высокого уровня по небольшой цене.

Преимущества сотрудничества очевидны:

  • каждый клиент получает индивидуальную консультацию от квалифицированных инженеров, имеющих огромный практический опыт в сфере осветительного оборудования;
  • руководство строго контролирует все производственные процессы, продукция соответствует международным стандартам качества и безопасности, что подтверждено соответствующей документацией;
  • клиент может подобрать освещение с учетом своих требований и пожеланий;
  • компания изготавливает системы освещения, используя, как инновационные, так и проверенные временем технологии;
  • постоянные клиенты могут рассчитывать на значительные скидки, которые предусмотрены эффективной программой лояльности.

Стратегическая цель ООО "РУСАЛАЙТ" – укрепление статуса лидера среди предприятий, которые производят осветительное оборудование благодаря привлечению к работе опытных специалистов, успешному развитию взаимовыгодных отношений с партнерами, внедрению передовых технологий в производство и использованию международных стандартов качества при обслуживании своих покупателей.

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