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Диодный лазер для эпиляции – безопасность и эффективность использования

30 марта 2022 16:04  [26]

Лазерная эпиляция – процедура, которая становится все более популярной. Этот метод позволяет навсегда избавиться от волос на выбранном участке тела. Диодный лазер — это ведущее устройство, предназначенное для лазерной эпиляции.

На официальном сайте компании AP-Cosmetics можно более детально ознакомиться с большим выбором косметологического оборудования и воспользоваться привлекательным предложением – диодный лазер для эпиляции по выгодной цене.

Современный диодный лазер считается самым передовым аппаратом, гарантирующим стойкий эффект и безболезненную эпиляцию. Диодная лазерная эпиляция безопасна и комфортна – энергия, излучаемая аппаратом, достигает волосяных фолликулов на глубоких уровнях без риска термического повреждения кожи или ожогов.

Важно отметить, что эта процедура рекомендуется не только людям с темными волосами. Также обладательницы светлых волос могут выбрать диодную лазерную эпиляцию.

Как работает диодный лазер

Диодный лазер для эпиляции относится к неабляционным фракционным лазерам. В случае с этим устройством источником света является диод. Аппарат работает на основе селективного фототермолиза. Это определяет его эффективность.

Диодный лазер, благодаря современной системе теплообмена, работает быстро и пациент практически не испытывает дискомфорт во время процедуры.

Главной особенностью диодного лазера является генерация пучка лучей со строго определенными длинами волн. Такой луч воздействует только на меланин, то есть на краситель, содержащийся в волосяных луковицах. В результате испускаемый лазерный луч разрушает корень волоса, препятствуя его повторному росту.

При этом следует подчеркнуть, что энергия диодного лазера обходит оставшиеся ткани в обрабатываемой области. Это означает, что он воздействует непосредственно на волосы и их пигмент, эффективно удаляя их и никоим образом не повреждая кожу.

Использование современного аппарата с соответствующим сертификатом качества и безопасности определяет эффективность и значительно сокращает продолжительность процедуры, сводит к минимуму болевые ощущения.

Применение диодного лазера

Использование лазера не ограничивается только удалением волос. Его систематическое применение помогает при лечении розацеа, покраснений кожи, лопнувших капилляров и сосудистых звездочек на коже. Это помогает в лечении различных типов шрамов, например, от угревой сыпи. Лазер дает эффект омоложения, разглаживания кожи, уменьшения морщин и выравнивания тона кожи.

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