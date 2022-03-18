Мастер-план туристической части города будет разработан в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мастер-план туристической части города будет разработан в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, Юрий Шалабаев и директор АНО "АСИРИС" (Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области) Дмитрий Ивагин подписали соглашение, предполагающее сотрудничество в сфере сохранения, восстановления и новой интеграции исторически ценных зданий Нижнего Новгорода в современную городскую застройку.

Глава города напомнил, что совместно с "АСИРИСом" был благоустроен квартала церкви "Трёх святителей", ставший любимым местом многих нижегородцев и туристов.

Также мэр рассказал, что в этому году планируется преобразование нескольких территорий в центре Нижнего Новгорода. Так, будет разработана концепция развития квартала в районе ул. Грузинской, в районе синагоги, а также совместно с "АСИРИСом" будет создан мастер-план туристической части города.

По словам директора АНО "АСИРИС" Дмитрия Ивагина, одним из основных направлений сотрудничества Агентства с администрацией Нижнего Новгорода является сохранение и восстановление внешнего облика территорий города.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Нижнем Новгороде ремонтные работы были проведены на 186 ОКН.